Täna esilinastub Vallo Toomla mängufilm «Teesklejad»

Filmi režissöör Vallo Toomla ütleb oma filmi kohta nii: «See jutustab loo Annast ja Juhanist, kes on oma suhtega ummikus ja peavad endasse vaatama, et mõista iseenda tõelisi soove, vajadusi, armastust või selle puudumist. Tegin filmi eelkõige hirmust; tundest, et me ei ole piisavalt edukad, rikkad, ilusad, seksikad, pole kogenud erinevaid rõõme ja naudinguid. Hirmust, et me ei ole kunagi teistele ja endale piisavad ning jääme oma lühikese elu jooksul millestki olulisest ilma. Pidev võidujooks teiste ja iseendaga tekitab inimeses kohati skisofreenilise identiteedikriisi ja laiemalt ühiskonnas moraalikriisi. Aga see film ei ole mingi näpuga viibutamine. Inimene on saladus.»

Filmi stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis (telesarjad «Kättemaksukontor» ja «Keeris», lühimängufilm «Roosa kampsun»), kunstnik Eva-Maria Gramakovski («Klass», «Väikelinna detektiivid», «Lumekuninganna») ja operaator Erik Põllumaa («Risttuules», «Roukli», «Kõik muusikud on kaabakad»). Filmi peaosades on Mirtel Pohla ja Priit Võigemast, kõrvalosades Mari Abel ja Meelis Rämmeld, kaasa teevad ka Laine Mägi ja Andres Lepik. Filmile annavad oma panuse rahvusvaheliselt tuntud filmitegijad – monteerija Danielius Kokanauskis ja helirežissöör Vladimir Golovnitski.

«Teesklejate» esmaesitlus toimus 19. septembril San Sebastiani filmifestivalil, kus võisteldi uute filmitalentide kategoorias. Tegemist oli selle maineka festivali ajaloo esimese eestikeelse võistlusfilmiga.

Filmi «Teesklejad» tootja on produktsioonifirma Amrion OÜ, mille mängufilmid «Klass» (2007), «Mina olin siin» (2008), «Polli päevikud» (2010) «Hella W» (2011), «Eestlanna Pariisis» (2012), «Kertu» (2013) ja «Ma ei tule tagasi» (2014) on olnud edukad nii festivalidel kui kinolevis. Filmi kaastootjateks on Studio Uljana Kim Leedust ja Locomotive Productions Lätist.

Filmi rahastajateks on erakapital, Eesti Kultuurkapital, Eurimages, Läti Kinokeskus, Leedu Kinokeskus ja erasponsorid. Filmi arendust toetasid Euroopa Liidu programm Creative Europe ja Eesti Filmi Instituut.