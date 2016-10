Tallinn Comedy Gala: Eesti koomikute edetabel

Ma ei mäleta palju neid esinejaid, kes suudaksid suure Nordea saali silmini täis müüa. Isegi teine rõdu, kust lavale vaadates paistab esineja nagu karihiir kaevu põhjas, oli kolmapäeva õhtul Tallinn Comedy Galal komöödiasõprade poolt hõivatud.

Tallinn Comedy Gala täissaal / Margus Johanson

Tallinn Comedy festivali avaõhtu pani välja kolmteist koomikut, neist üks iirlane ja üks naine, kes andis kogu hingest parima, et saalitäit lõbustada. Nad said sellega hästi hakkama. Juba kolmandat korda toimuv festival on oma publiku leidnud – enamalt jaolt noored, enamalt jaolt vaimukad. Ka vaheajal publiku seast kuuldud killurebimine ei jäänud esinejatele palju alla.

Tõnis Niinemets / Margus Johanson

See arvutus hindab esinejaid subjektiivsel ja ilmselt ebaõiglasel skaalal nullist sajani (reastatud edetabel loo lõpus). Mõtteliseks tasakaalupunktiks valisin täiesti meelevaldselt konferansjee Tõnis Niinemetsa, kes teistega võrreldes kõige rohkem lava-aega sai. Tema sissejuhatav sõnavõtt, kus puudutati presidendivalimisi ning pensionireformi, sai hindeks 50. Skoor, mille ta sõu käigus kaasesinejate kallal aasides ausalt välja teenis.

Ott Sepp / Margus Johanson

Esimesena astus oma kavaga lavale Ott Sepp. Tubli 78 punkti. Mees, kellest rohkem vihkavad anonüümsed kommentaatorid ainult Märt Avandit. Sepp tõi maitsmiseks katkendi oma sooloetendusest «Suur rõõm väikestest asjadest», mis esietendus samal õhtul von Krahli teatris. Nordeas ettekantu põhines eestlaste rahvustunnete ja pühade üle irvitamisel, teema, mis eneseiroonilisema publiku alati kaasa tõmbab. Kogenud näitleja sai suure lava, mis mitmeid algajad kohmetuks tõmbas, kiiresti käppa, kuid väikeses Krahli saalis mõjus tema esinemine isiklikumalt ja vahetumalt.

Henrik Normann / Margus Johanson

Henrik Normanni etteaste oli ilmselt katkend tema etendusest «Henrik Normanni uskumatud seiklused New Yorgis». Soovitan eemale hoida. Esinemine oli sama hall ja maitsetu, kui Normanni ema hakklihakaste, mida ta esinemise alguses tögas. Varasemate teenete eest andsin alguses 30 punkti, mis etteaste käigus kahanes 21. Igavuse atškoo ja neegrinaljad tulid kah ikka ära. Pealegi võttis see kommunaalhuumor märksa rohkem lava-aega, kui asi väärt. Õnneks jäi esinemata väljareklaamitud sama klassi mees Hannes Võrno ja ka Peeter Oja võis näha vaid publiku hulgas, mitte laval. Oeh, vahel läheb hästi ka!

Tigran Gevorkian / Margus Johanson

Kriitiku meeleolu päästis uus särav täht Tigran Gevorkjan. Armeenia juurtega artist oskas päritolu hästi välja mängida, jutustades lugusid, mille jaoks teistel ainest poleks võttagi. Ei peagi nalja tegemiseks tuntud avaliku elu tegelasi kottima! Tema lühikese esinemise jooksul kasvasid hindepunktid gradatsioonis 70>90>100! Tõeline pärl, kellest võib veel palju oodata. Saal möirgas Tigrani käes, soovitan vaata minna neljapäevaõhtust etendust «Fopaa!» Erinevate Tubade Klubisse, kus ta ka üles astub.

Märt Koik / Margus Johanson

Märt Koik saavutas tulemuse 42 palli. Esinejana oli ta veenev ja hoidis kenasti oma stiili, punkte ei lubanud rohkem anda see, et ta suunas naljad ülilihtsate sihtmärkide pihta: Varro Vooglaid, Kristiina Ojuland, Malle Pärn. Mis viga ullikeste üle ilkuda! Lihtne nagu diferentsiaalarvutus.

Jarek Kasar / Margus Johanson

Jarek Kasar tõstis tiibklaveri toel oma esinemise üsna Sepa kõrvale, kohe 75 punkti. Lugu sellest, kuidas sahkerdaja Nancy politsei jõududega võõrast majast välja tõsteti, illustreeris Kasar kangelanna enda laulude katkenditega. Seejärel muutus ettekanne ebaühtlaseks ja punktid hakkasid vaikselt pudenema. Siiski oli väike lõbus kild: «Telefonifirma helistas ja pakkus mulle nelja Gd ja head spiidi!», mis paar palli juurde andis, lõplik skoor 68.

Keith Farnan / Margus Johanson

Pärast vaheaega lasti lavale ainus välisesineja, Iirimaalt tulnud Keith Farnan, kes teenis ausalt oma tööd tehes välja 84 punkti. Erinevus eestlastega seisnes selles, et ta ei tundnud Nordea suurel laval kohmetust, astus julgelt lava eesserva ja asus publikuga suhtlema, mitte ei jäänud tagasihoidlikult kesklavale kügelema. Kogenud koomikuna oli ta oma etteaste üles ehitanud nii, et tundus, nagu oleks kogu tekst just sellele saalitäiele mõeldud. Analüüsides sai muidugi kohe aru, et sama kava saab minimaalsete muudatustega esitada enamvähem kõikjal Euroopas Dublinist Tampereni. Igatahes proff.

kaarel Nõmmik / Margus Johanson

Kaarel Nõmmik seevastu jättis laval armsalt amatöörliku mulje. Tema illustratiivne loeng alkoholitarvitamise kahjulikkusest oli illustreeritud telesaadete parodeerimisega, mis on alati kindla peale minek. Esinemise alguses 50 ümber võbelenud hindeosuti hüppas tänu lõpupuändile 66 punktini. Samuti esineja, keda täna õhtul «Fopaal!» soovitan veel vaadata.

Piret Krumm / Margus Johanson

Ainus naiseesineja Piret Krumm valmistas õrna pettumuse. Koos Katariina Tammega tehtud «Võidab see, kelle on kõige hullem mees» ajas lati nii kõrgele, et sellel jäi alla ka 2015. aastal Naissaarel etendunud «Tüdrukud ei nuta ehk Katariina lähetamine». Kolmapäeval üksi laval olnud Krumm vastandas ennast küll meeskoomikutele (nagu Lumivalguke ja seitse pöialpoissi) ning rõhutas, et tema kirjutab kõik oma naljad ise, kuid see fakt üksi ei andnud veel põhjust naerukrampide saamiseks. Krummi suure austajana tahtsin kangesti anda rohkem, aga üle 36 punkti siit välja ei pinguta.

Mattias Naan / Margus Johanson

Tigrani kõrval oli õhtu teine suurüllataja Mattias Naan. «Õhtu kõige aeglasem mees», nagu teda esitles Niinemets ning «Unimüts» (Krumm). Oligi. Püstijalakomöödialt eeldame säravat naljade tulevärki, ekspressiivset paugutamist, aga Naan hoidis oma ugrilikku tempot seal juures igavaks muutumata. Avansina 91 punkti, aga kavatsen seda kindlasti neljapäeva õhtul «Fopaal!», kus ta ka esineb, kontrollida.

Priit Pius, Märt Pius ja Kaspar Velberg / Margus Johanson

Õhtu lõpetas trio koosseisus Priit Pius, Märt Pius ja Kaspar Velberg, kes ehitasid oma sketši üles tuntud inimeste parodeerimisele. Alati armastatud žanr. Asja teeb lihtsamaks seegi, et kui mõni nali eriti ei õnnestu, saab see kohe läbi ja järgmisega teenib ikka publikult aplausi. Võib arutada, kas maksab publikule kohe parodeeritava nimi ära öelda või oleks parem lasta neil endal mõistatada. Küllap arutasid selle üle kava ette valmistades ka Piusid ja Velberg ise, kuid arvestades publiku kirjut koosseisu otsustasid ikka lihtsamat teed minna. Kolme peale kokku 100+ silma, ise vaatate, kuidas jagate.

Tallinn Comedy Festival on üks tänuväärt nähtus sel vaesel maal madala taeva all. Kestab ainult reedeni, minge ja võtke sellest kõik mis saab!

Galaõhtu edetabel: