Ilmus raamat «Evelini uued lood»

Ketlin Priilinn «Evelini uued lood» / Raamat

Evelin on julge ja asjalik üheteistaastane tüdruk, kes elab paljulapselises peres – tal on kolm venda ja kolm õde. Raha on neil küll alati vähevõitu ja paljustki puudus, ent see-eest ei hakka nii suures peres kunagi igav ja see Evelinile meeldib!

Raamatu esimeses loos «Evelin ja naabripoiss» jäävad Evelin ja tema õed-vennad ootamatult mitmeks päevaks vanemateta koju. Nüüd saab Evelinist väiksemate kantseldaja. Peale selle tuleb tal aidata hädas naabripoissi. Loos „Evelin on detektiiv” läheb Evelin tööle kasside varjupaika ja püüab sõprade abiga tabada Nõmmel kasse ja koeri röövivat kurjategijat.

Armastatud lastekirjaniku Ketlin Priilinna «Evelini uued lood» on järg raamatule «Evelini lood» (Tänapäev, 2011).

«Evelini uued lood» on kujundanud Angelika Schneider, illlustreerinud Reet Helisabeth Karm.