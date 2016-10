«Müstiline Venemaa» sukeldub värvikasse nõukogude kinomaailma

Saate autori David Vseviovi sõnul saavad jututeemaks sündmused ja arengud nõukogude kinomaailmas, rõhuga Stalini valitsemisajale. Kuivõrd sekkus Stalin isiklikult filmide valmimise protsessi ning missugused olid tema maitse ja hinnangud? Millised olid tolle aja olulisemad filmid ning millised näitlejad mängisid neis peaosi? Kõigepealt alustatakse aga Leninist ja revolutsioonieelsest ajast.

Esimeses saates, 9. oktoobril kell 11.20, keskendutakse Lenini suhtumisele filmikunsti ning tema rollile filmides mänginud näitlejate valikul. Järgmises saates, 16. oktoobril, on teemaks revolutsioonieelne kinokunst, selleaegsed nimekad režissöörid, näitlejad ning populaarsemad filmid.

«Müstiline Venemaa» on Venemaa ajaloole pühendatud saatesari, mis käsitleb erinevaid külgi ja epohhe Venemaa ajaloo algusest kuni 20. sajandini. Vaatluse all on nii poliitiline ajalugu kui ka kultuurilugu. Saade on eetris alates 1997. aastast ning seda saab kuulata Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 11.20.

Sarja järelkuulamise üldnumber läheneb kahele miljonile, tänaseks on saateid järelkuulatud 1 982 116 korda.