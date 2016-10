Priit Pärna festival muudab busse ja ronge

“Tänavu on PPAFFil põhjust kahekordselt juubeldada – festival tähistab oma viiendat tegutsemisaastat ning PPAFFi patrooni, animafilmirežissööri Priit Pärna 70. juubelit. PPAFF on tavapäraselt koguperefestival, kõnetades sel aastal eeskätt lapsi ja noori, kuid pakkudes ka täiskasvanuile nii ajatuid animafilme kui ka uusloomingut,” märkis PPAFFi peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

PPAFFi kavas on tänavu kümme animatsiooniprogrammi, neli alafestivali, Nukufilmi Lastestuudio animatsioonitöötoad lastele Tapal ja Viimsis ning rahvusvaheline tudengianimatsioonide konkurss. Autoritest on fookuses Riho Unt ning riikidest Läti ja animatsioonistuudio Atom Art tööd.

“Rõõm on tõdeda, et nii Elron Rongianimatsiooniga, GoBus Bussianimatsiooniga ja Eesti Kaitsevägi Militaaranimatsiooniga kui ka maapiirkondade kultuurikantsid alafestivaliga Kino maale on seekordki PPAFFile abiks animatsioonide tutvustamisel ja publikule lähemale toomisel,” tõdes Jurtšenko.

Teistkordselt toimuvast rahvusvahelisest tudengianimatsioonide konkursist võtavad osa neli erinevat animatsioonikoolkonda Hispaaniast, Belgiast, Suurbritanniast ja Tšehhist. Võistlusprogramm linastub neljapäeval, 27. oktoobril kl 16 Viimsi kino Premia saalis. Võistlustöid hindab kolmeliikmeline žürii koosseisus Mait Laas (Eesti), Lee Pak-Yee Aggie (Hiina) ja Edmunds Jansons (Läti).

Priit Pärna V Animafilmifestival kestab 10.-30. oktoobrini. Festivalist tehakse kokkuvõtteid laupäeval, 29. oktoobril kl 17 Tapa Kultuurikojas (Turu 8, Tapa).

Festivali lisainfo ja programm: www.ppaff.eu.

Priit Pärna Animafilmifestival sai alguse 2012. aastal Tapal ning kutsuti ellu rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti animafilmirežissööri Priit Pärna auks. Tänavu toimub PPAFF viiendat korda ning kestab 10. oktoobrist 30. oktoobrini. PPAFF kannab ka sel hooajal EFFE kvaliteedimärki.