NO99s toimuvad Benny Claessensi töötoa avalikud esitused

28. lennu jaoks on need esimesed avalikud esinemised teatris. Benny Claessens on üle Euroopa tuntud Belgia teatri NTGent lavastaja ning näitleja, kes on teinud tihedalt koostööd Risto Kübaraga. Nende lavastus «Spectacular Lightshows Of Which U Don't See The Effect» etendus Teater NO99s möödunud nädalavahetusel. Claessens on ka varem viinud läbi töötubasid lavakunstikooli erinevate lendude tudengitega. Seekord astuvad vaatajate ette lavakunstikooli 28. lend ning Jüri Naela füüsilise teatri magistrikursuse tudengid.

Benny Claessens:

Oma töös püüan ma vaadata nii kaugele endast kui võimalik. Mina ise, minu niinimetatud sisemaailm ei ole huvitav ühegi kunstiteose jaoks. Huvitav on see, mis liigub minu ja partnerite vahel laval. Mitte see, mis juhtub meie sees, ja ometi on see isiklikum kui töö, mis proovib olla autentne. Ma tunnen, et minu ülesanne kunstnikuna on seada normatiivsus ja see, kuidas teda tajutakse, küsimärgi alla. Maailma peab vaatama distantsilt, nagu oldaks lennukis.

Minu loomingut nimetatakse eksperimentaalseks ja provokatiivseks, kuigi minu enda meelest on see traditsiooniline ja lahke. Mina ja inimesed, kellega ma töötan, proovime vaadata maailmas ringi ning pakkuda lisasilmapaari inimestele, kellel on päevatöö ning kellel pole kolm kuud aega proovisaalis veetmiseks, vaiki olemiseks ning maailma vaatamiseks.