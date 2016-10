«El Dorado: klounide hävitusretk» täna festivalil Šveitsis

Tegemist on rahvusvahelise festivaliga, kus on möödunud aastatel esinenud mh Alvis Hermanis, Jan Fabre, Jérôme Bel jt. «El Dorado: klounide hävitusretk» on lavastus, mis käsitleb inimest paradoksina, kelle käitumist juhib süü ja lunastuse lõputu ringkäik. Laval valitseb unenäoline atmosfäär, kuid tegu pole unenäoga selle klassikalises tähenduses. Peaosatäitja Marika Vaarik pälvis oma rolli eest Eesti Teatriliidu aastapreemia.