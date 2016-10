Eestimaalasi meelitavad kinno märul ja komöödia

Eelmise aasta oktoobris Tallinna Coca-Cola Plazas avatud Põhjamaade uue kontseptsiooniga kinosaali Scape külastusstatistika näitab, et eestimaalased käivad üha enam kinos ning eelistatuimateks filmideks on märuli- ja fantaasiafilmid, komöödiad ning animatsioonid. Kokku külastas aasta jooksul Scape saali pea 210 000 kinosõpra.

Aasta kõige populaarsem film oli «Star Wars 7», mis tõi Scape kinosaali kokku üle 15 000 vaataja. Teisele kohale jäi ülemaailmne suurfilm «Spectre» ning seejärel «Suitsiidisalk».

Eesti filmidest oli Coca-Cola Plaza suurima saalis vaieldamatuks publikumagnetiks «Klassikokkutulek», mida käis vaatamas üle 10 000 inimese. Teistest kodumaistest filmidest olid populaarsemad «Must alpinist» ja «Päevad, mis ajasid segadusse».

Värske kino külastusstatistika näitab, et endiselt käivad eestimaalased aktiivselt vaatamas lustlikke animafilme. Aasta enimvaadatud animafilmiks oli Scape saalis «Jääaeg 5» pea 9000 vaatajaga. Väga suurt publikumenu tõid ka «Lemmikloomade salajane elu» ja «Zootropolis».

Kui varasemalt on publikurohkeimad kuud langenud koolivaheajale, siis Scape saali statistikale tuginedes olid aktiivseimateks kinokuudeks november ja veebruar. Mõlemal kuul külastas Coca-Cola Plaza Scape saali üle 25 000 vaataja.

Põhjamaade kaasaegseim kinosaal Scape avas Tallinnas Coca-Cola Plazas uksed eelmise aasta 7. oktoobril, millesse Forum Cinemas investeeris ligi miljon eurot. Selle aasta märtsis avati Scape kontseptsiooniga saal Lätis ning juunis Helsingis.

Forum Cinemas AS on Baltimaade suurim kinode operaator, kelle kinodeks on Tallinnas Coca-Cola Plaza ja Tartus Ekraan. Alates 2013. aasta maist kuulub Forum Cinemas Põhjamaade suurimasse kinoketti Nordic Cinema Group.