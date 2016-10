Piret Krumm võtab väljakutse vastu

Piret Krumm on näitleja, kes on eelmisel hooajal säranud nii laulusaates «Su nägu kõlab tuttavalt», kui ka astunud koos Katariina Tammega lavale naiste stand-upi etendustega. Oma energia, karisma ja koomiku andega on ta hetkel üks huvitavamaid noori naisnäitlejaid. Koos Improteater IMPEERIUMiga paneb Krumm oma anded taas proovile, luues humoorikaid tegelaskujusid ja situatsioone publiku kaasabil alles laval.

Krumm leiab, et improteater toob ta kindlasti mugavustsoonist välja: «Uued inimesed, uus koht ja uued antavad olud. See tundub nagu sõit väljamaale - sinna kus põnevad asjad toimuvad.»

Etendused Krummiga antakse 13.oktoobril kell 19.00 Tartu Karlova Teatris (Tähe 66) ja 14.oktoobril kell 19.00 Tallinna Kammerteatris (Vabriku 12)

Improteater on üle maailma levinud teatrivorm, kus etendus sünnib publiku silme all. Sündmustik ja tegelased on kohapeal improviseeritud, kõik juhtub siin ja praegu. Küsides inspiratsiooni saalis olijatelt, näitab improteater kogu loomismomenti selle ehtsas koomilisuses.

Improteater IMPEERIUM truppi kuuluvad näitlejad Merilin Kirbits, Maarika Mesipuu-Veebel (Rakvere Teater), Kati Ong (Endla Teater), Mairi Tikerpalu, Erki Aule, Tarvo Krall, Rauno Kaibiainen, Maarius Pärn.