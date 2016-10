Tartu Uus Teater kolib ERMi

15. oktoobril esietendub ERMi teatrisaalis Tartu Uue Teatri lavastus «Vägi», mis on ühtlasi uhiuue saali avalavastuseks. Lavastajaks on Ivar Põllu ja mängivad Maarja Jakobson, Maarja Mitt, Helgur Rosenthal ning muusiku ja etendajana teeb kaasa ka Silver Sepp. Lavastuse kunstnikuks on Kristiina Põllu ja valguskunstnikuks Sander Põllu.

Lavastus «Vägi» on loodud spetsiaalselt Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis mängimiseks. See moodustab muuseumi ekspositsiooniga omaette terviku, kuid on mõistetav ka eraldi. Lavastus uurib muuseas mismoodi paistavad inimese elu ja tema uskumused kõrvalt vaadates, mis saab teadmistest ja oskustest, kui nendest saab ajalugu ning mis saab väest, kui sellega ei osata enam midagi teha.

Lavastaja Ivar Põllu sõnul on «Vägi» on katse taasluua maagilist reaalsust, millest on kasvanud välja traditsioonilised uskumused, religioonid, keeldude ja käskude süsteemid jne. Me teeme rituaalset teatrit ilma folkloorsuseta. Proovime ületada tõlgendamise ja jumalikustamise katkestust, mis ei lase meid jõuda tõe, väe ja ilu ligi, vaid juhatab ikka vaid traditsiooni, kunsti ja etnograafia juurde.

Muusik ja lavastuses «Vägi» esmakordselt ka etendaja rolli täitev Silver Sepp muljetab: «Ülimalt põnev on puhta lehena teatrilavale siseneda ja sisenada ka ootamatusi täis lavastaja valdustesse. Õigemini peaks seda võrdlema musta lehe keskkonnaga ehk täiesti puutumatu black-box saaliga, kus imed juba tasapisi sünnivad. Kuna tegelen peamiselt soolomuusikuna, siis teater annab üle pika aja võimaluse kollektiivse ideede genereerimise ja sünergiaga kokku puutuda. See tõmbab uut moodi käima ja annab palju värsket energiat.»

Lavastust «Vägi» mängitakse ERMi teatrisaalis oktoobris, novembris, detsembris ja ka uuel aastal. Teatrisaali pääseb maja tagumises küljes asuvast B-sissepääsust.