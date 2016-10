Seeniorsoomlaste muusikakuulamise kanalites toimus muudatus

Kui kaks aastat tagasi oli peamiseks muusikakuulamise vahendiks arvuti, siis nüüd kuulatakse muusikat kas autos või nutitelefonist.

Uuringust selgub, et juba 62% üle 56-aastastest kuulab muusikat võrgus, 64% aga raadiost. Teiseks populaarseim muusikakuulamise kanal on Youtube ja kolmandaks on tõusnud Spotify tasuline versioon. Tasuliste muusikakanalite teenust kasutab 40% vastanutest ja teenustele kulutatakse keskmiselt 14 eurot kuus.

Nii CD-d, vinüülplaadid kui ka DVD-d on igapäevases kasutuses jäänud digitaalsete kanalite varju. Vaid kolmandik uuringus osalenuist on kuulanud viimase poole aasta jooksul plaate. Iga neljas on aga viimase kuu jooksul käinud mõnel kontserdil.