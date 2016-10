Fotod ja video: riigipeade galeriisse jõudis omapärane portree president Ilvesest

«Tere päevast. Oi, nii palju kaameraid! Oeh, viimane kord,» tervitas Ilves Kadriorus lõbusalt ajakirjanikke.

Ilves sõnas, et on olnud eesti kunsti kauaaegne armastaja. Eesti kunstnikest on teda enda sõnul aastaid paelunud just Kaido Ole ja tema looming.

«Ma olen tõesti nii tänulik selle eest, mida sa tegid, ja see, mida sa tegid, iseloomustab minu arvates minu viimast kümmet aastat perfektselt. Absoluutselt kõik on seal olemas,» tänas riigipea kunstnikku.

Kaido Ole ise ütleb, et püüdis maalil tabada Toomas Hendrik Ilvese naeratust. Ta tegi presidendist üle 200 foto. Nad kohtusid korra märtsis ja vestlesid kolm tundi. Ilves rääkis Olele kõigest, mis ta arvas, et kunstnik peaks temast teadma. Kuigi nii lühikese aja jooksul polnud Ole sõnul võimalik presidenti lähemalt tundma õppida, õnnestus tal enda sõnul tehtud fotode seast leida just selline, kus näeb Ilvese tõelist naeratust ja mehe naerukurde.

«Teda üle kümne aasta tundvad inimesed ütlesid, et näevad ka seda naeratust väga harva,» jäi kunstnik rahule.

Ilves ise soovis tema sõnul veelgi radikaalsemat lähenemist portreele, ent lõplik töö sai tema sõnul just selline – mänguline. Kokku maalis Ole presidendist kaks versiooni, esimene veelgi mängulisem, teine rahulikum. Alles jäi rahulikum versioon.

Maalil on muu hulgas näha tammepuud, ratast ja klaasi, millelt on lõigatud välja kikilipsu kujutis. Seletused neile kujunditele võib igaüks ise leida, sest inimene jääb Ole hinnangul alati saladuseks. «Inimene on kombinatsioon vastandlikest asjadest,» märkis ta maali kohta ja lisas, et maalil võib näha ka teatavat tasakaalu otsimist.

Varasemaid töid, Jüri Arraku portreed Lennart Merist ja Valli Lember-Bogatkinast, Ole enda sõnul hoidus spetsiaalselt üle vaatamast, kuigi oli neid kunagi varem näinud. Eraldi tõi Ole välja veel maali raami, mis on täisrauast ega pole n-ö klassikullast nagu tavaliselt.

Ole enda sõnul on see portree eelkõige tema kui kodaniku seisukohavõtt – ta jäi Ilvese kui presidendiga piisavalt rahule. Teine oluline moment oli kunstniku ja presidendi arusaamade üllatavalt täpne kattumine, kuidas seda portreed võiks teha. «Võimalikult vähe ametlikult, idealiseerimata, liigse tõsiduseta, et pildilt ei vaataks vastu mitte juht ja teenäitaja, vaid keegi, kellega tahaks juttu ajada ja asju arutada, mitte ainult kuulata ja teadmiseks võtta. Portree, mis on pigem mänguline, natuke veider, mõneti konfliktne, naljakas, kuid samas ka tõsiseltvõetav, osalt selge, kuid veelgi rohkem küsimusi tekitav. Selle keskel aga eelkõige inimene, mitte president.»

Ole selgitas, et kui ta portree maalimisele mõtles, siis kujutles, kuidas presidendi ja kunstniku kohtumine on justkui midagi sellist, kus hakkab toimuma igasuguseid klišeesid ja šabloonseid olukordi. Suurimaks väljakutseks presidenti portreteerides pidas Ole oma loomuse üles leidmist.

«Kunstnik ja president, tundub, et seal mingit sellist lahedat, mõnusat olukorda ei saa ju tekkida. Siin on mingid teatud ootused, standardid, mis peaks selles pildis olema,» lausus Ole ja lisas, et ükskõik millises rollis, on rolli sees ikkagi inimene, ja seda ta otsis.

Kindlasti on aga maalil olemas nii autorit kui ka inimest, keda kujutati, rõhutas kunstnik. «Mina ei suutnud kunagi muutuda Toomas Hendrik Ilveseks ja ma ei suutnud kunagi omaenda ego maha jätta.»

Kaido Ole on üks riigipalka saavatest eesti kunstnikest. 2014. aastal pälvis ta Toomas Hendrik Ilveselt Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Toomas Hendrik Ilvese portree asetatakse täna õhtul traditsiooni järgi Kadriorus riigipeade galeriisse kantselei esimesel korrusel, kus on nii Teise maailmasõja eelsete kui ka iseseisvuse taastamise järgsete Eesti riigipeade portreed.

Ametis olev president on kõik oma asjad juba Kadrioru lossist välja kolinud. Tühi hoone ootab nüüd uut presidenti.