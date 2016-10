Kristlikud kirikud avavad Olevistes reformatsiooni 500. juubeliaasta

Meil on lahti läinud üldrahvalik tsenseerimine, sõnavabadus ei maksa, kehtib Index Librorum Prohibitorum («Keelatud raamatute nimekiri»), mis pole enam katoliiklastelgi jõus, kirjutab kolumnist Olev Remsu.

Indrek Kuus: Eesti esimölaka otsingud, reformatsioon ja mängult neitsi Maarja purustamine

Viimane nädal on üsna uudisterohkelt kulgenud. Lõpuks pärast pikka punnimist sai Eesti esimene naispresident valitud ja kohe puhkes kisa, kas maksab ikka seda rõhutada, et ta on naissoost, kirjutab arvamusportaali kolumnist Indrek Kuus.