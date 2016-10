Karlo Funk hakkab Teliale filme valima

Funk on varasemalt tegutsenud filmi- ja kultuurivaldkonnas nii kriitiku, saatejuhi kui riikliku filmirahastuse üle otsustajana.

«Viimastel aastatel olen juhtinud Eesti Instituuti, mis oma välisesinduste kaudu tegeleb Eesti kultuuri vahendamisega välisriikides. Tegevus Eesti esindajana Euroopa Nõukogu filmifondis Eurimage andis hea ülevaate, kuidas erinevate allikate - kaasa arvatud ka telekommunikatsiooni ettevõtted - kaasrahastamisel sünnivad kaasaegsed filmid,» ütles Funk.

Tema hinnangul on telekanalid, traditsioonilised sarjad ja filmid ning netikeskkonnad uueneval meediamaastikul tihedalt läbi põimunud. «Näen just Telia digitelevisioonis seda kohta, kus traditsiooniline sisutootmise kogemus ja uued tehnoloogilised võimalused on omavahel kõige paremini seotud. Olgu need sarjad, meelelahutuskanalid, uudised või uued Eesti filmid - täna on meil võimalik mitte lihtsalt suurt pilti näha, vaid enamasti seda ka endaga kaasas kanda.»

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juhi Karl Antoni sõnul liitus Karlo Funk ettevõttega põneval ja muutusterohkel ajal, kuna Telia TV arenguplaanid on eesseisva aasta jooksul täis üllatusi ja innovaatilisi lahendusi.

«Soovime kohalikku teleteenuste turgu täiendada mitme põneva lahendusega, mis muudab meie klientide kasutuskogemuse veelgi paremaks. Täpsemalt räägime oma plaanidest juba lähiajal,» lisas Anton.