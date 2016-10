Rahvusraamatukogus käivitub ajamasin

Pildi meist täna ja 25 aastat tagasi loovad oma elukogemustest lähtudes: Hannaliisa Uusma, Mihkel Raud, Mari-Liis Lill, Johanna Ross, Helen Tammemäe, Indrek Ibrus, Katrin Aava, Jarek Kasar, Juko-Mart Kõlar, Erik Moora, Mihhail Lotman, Tiina Lokk, Peeter Päll, Agu Uudelepp jt.

«Eesti Rahvusraamatukogu varasalved peidavad endas infot igaühest meist. Raamatukogu intellektuaalne ja füüsiline ruum kuulub meile kõigile ja paradoksaalselt räägib meist ka erinevaid lugusid. Kultuurinädal on seda fenomeni hästi tabanud, sest RRi kogudele ülesehitatud kava on tõepoolest krehvtine ja tabav,» kirjeldab Kultuurinädalat rahvusraamatukogu juht Janne Andresoo.

Kultuurinädal on pühendatud eestlastele 25 aasta tagusest taasiseseisvumisest kuni tänase päevani ja tutvustab erinevate sündmuste kaudu Rahvusraamatukogu külluslikke kogusid. Kogu programm vastab otseselt või kaudselt küsimusele: «Kes me olime 90ndatel ja kes me oleme täna?»

Kultuurinädala esimene päev, 24. oktoober on pühendatud väärtustele ja identiteedile ning mõtestab muutusi meie iseolemises. Erinevatest vaatekohtadest juhatavad teema sisse sotsiaalteadlane Katrin Aava ja arhitektuuriteadlane Triin Ojari. Saame teada, kas me näeme üksteist inimvarana või sotsiaalse arengu takistajana. Teisipäeval räägime muusikast ja filmist. Me läheme tagasi 90ndatesse, ansamblite Vennaskond ja Mr Lawrence ning ETV saatesarja «7 vaprat» aega. Tiina Lokk kõneleb filmikultuurist ja viib meid Pimedate Ööde filmifestivali hämaratesse algusaegadesse.

Kolmapäev, 26. oktoober on ühiskonna ja poliitika teemade päralt. Ühe laua taha tulevad erakondade noortekogud, kes kommunikatsioonieksperdi Agu Uudelepa juhtimisel arutlevad, kuidas noored saaksid poliitikas kaasa lüüa, et Eesti tulevikku paremaks muuta. Miks noor inimene tahab täna tegeleda nii ebapopulaarse valdkonnaga nagu poliitika? Õhtul viivad Ivar Raig ja Tiit Made meid rändama 1990ndate alguse murrangulistesse sündmustesse – miks ja kuidas suutis Eesti taastada iseseisvuse.

Neljapäeval, 27. oktoobril võtab Kultuurinädala juhtimise üle väljaanne Müürilehelt ja korraldab konverentsipäeva. Müürileht lubab «kitkuda kultuuripõllult sinna kogunenud umbrohu». Meie tänase kultuurimaailma tipptegijad võtavad luubi alla kultuuriajakirjandusega seotud probleemid. Väidetavalt on täna kultuur igav ja tõsine. Sellele keskendub arutelu «Kultuur on boring as shit», milles osalevad Helen Tammemäe, Indrek Ibrus, Johanna Rossi ja Johannes Saar. Säravad esinejad arutlevad, kuhu on kadunud huumor kultuuriajakirjandusest või miks peaksid noored lugema Sirpi. Kultuurinädala lõpetab kirjandusseminar teemal «Vaprus ja hirm».

Lisaks loengutele ja aruteludele toimuvad ka rahvusraamatukogu unikaalset maja tutvustavad ekskursioonid, mil külastame maa-aluseid varakambreid, ning praktilised töötoad, kuhu ootame ennekõike lapsi ja noori. Kohtade arv töötubadesse ja ekskursioonidele on piiratud, seetõttu on vajalik eelregistreerumine.

Nädala lõpetab Jarek Kasari soolokontsert Rahvusraamatukogu fuajees.