Kinos Artis näidatakse maagilisi lapsi

Publikuni tuuakse viimaste aastate hinnatuimad animatsioonid ja lastefilmid, mille suurepärane muusika ja visuaal viivad vaataja lapsepõlve nõiduslikku võluilma. Maagiat hakkavad looma tütarlaps, kes suudab end muuta hülgeks; käokella südamega poiss; astraalrände harrastav noormees ning õnnetoov kaamel.

Esimest korda on võimalik Eestis näha suurel ekraanil 2015 aastal parima animatsiooni Oscariga pärjatud «Merelaulu». Iiri legendidel põhinev joonisfilm «Merelaul» jutustab Benist, kes avastab, et tema tumm õde Saoirse on tegelikult libahüljes. Selle südantsoojendava animatsioonipärli panevad helendama unenäolised kaadrid merest ja ajatu keldi muusika. «Merelaulu» ainulaadsus ja ilu omavad väge hämmelduma panna erinevas vanuses inimeste sisemist last, mistõttu mainekas filmikriitik Carlos Aguilar nimetas seda «kõige õndsamalt kaunimaks animatsiooniks, mis eales tehtud».

Veel saab eriprogrammis näha ülisarmikat prantsuse keelset muusikali «Poiss käokella südamega» (2013). Tegemist on animeeritud armulooga, mis rullub lahti 19. sajandil - põneval ajaloolisel perioodil täis fantastilisi leiutisi, ekstsentrilisi karaktereid ja meeletuid seiklusi. Animatsioon paistab silma eriliselt võluva maailma poolest, mille moodustavad portselanist nägudega haprad tegelased, kes ühel hetkel suudlevad värvilises tsirkusekaravanis, teisel valavad lumehelvesteks transformeeruvaid pisaraid või sööstavad origami stiilis rongiga kuu poole. Üks filmile hääle andnud näitlejatest, Rossy de Palma, ütles animatsiooni kohta järgmist: «Nii kui me selle universumi lummusesse siseneme, soovime sinna jääda ja enam mitte tagasi pöörduda meie reaalsusesse». 2014. aastal oli «Poiss käokella südamega» Euroopa Filmiakadeemia võistlusel parima täispika animatsiooni nominent.

Eriprogrammis «Maagiline laps» lisavad veel värvi «Fantoomipoiss» (2015), mis jutustab kehaväliseid reise tegevast Leost; «Sophie äpardused», mis on lugu ülemeelikust tüdrukutirtsust Sophiest; kõrbes aset leidev road movie´lik täiskasvanuks küpsemise lugu «Taevane kaamel» (2015) ning lastekodus elavast poisist rääkiv «Minu elu tsukiinina» (2016). Viimane linastus 2016 aasta Cannes´i filmifestivalil ja on šveitsi Oscari kanditaat 2017 aastal parima võõrkeelse filmi kategoorias.

Filmiprogramm «Maagiline laps» saab teoks Eesti Kultuurkapitali toetusel.