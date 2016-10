Rein Veidemannilt ilmus luuleantoloogia

Raamat koondab Postimehe lisas AK ilmunud sadat luuletust sajalt autorilt läbi eesti luuleloo, selle algusest 17. sajandil kuni 21. sajandi alguseni. Valimi aluseks on luuletusse sadestunud hetk, mis avaldub seoses mingi sündmuse, meeleseisundi, ruumi või looduse ilminguga.

Rein Veidemanni koostatud luuleantoloogia «Sada hetke eesti luules». / Raamat

Teadaolevalt on niisugune ühele hetkele keskenduv antoloogia esmakordne ja selle lisaväärtuseks on luuletusi saatev Rein Veidemanni kirjutatud kommentaar. Raamatu tutvustuses öeldakse, et iga antoloogias esindatud autor on juba ise kohtumishetk, millele lisandub võimalus elada koos temaga läbi luuletuses jäädvustunud hetk ning saada seejärel osa taustast ja tõlgendusest.

Rein Veidemann möönab, et luuletuste valik on mõistagi subjektiivne, ent usaldusväärsuse ja esinduslikkuse tagamiseks on ta kaasanud kommentaariumis teistegi kirjandusteadlaste ja -kriitikute seisukohti ning hinnanguid. Kuna iga raamat kujutab endast autori, antud juhul koostaja läkitust lugejale, siis on raamatu lõppu lisatud ka post scriptum.

«Sada hetke eesti luules» kirjastab Eesti Keele Sihtasutus.

Kolmapäeval Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis toimuval esitlusel loevad Rein Veidemanni valitud luuletusi Anu Lamp ja Kristjan Üksküla. Musitseerib Olav Ehala. Üritus algab kell 18.00.

Kirjandusteadlasel ja –kriitikul Rein Veidemannil on varasemalt ilmunud esseekogumikud «Olla kriitik...» (1986), «Elu keskpäev» (1986), «Mälestus Golfi hoovusest» (1993), «Ajavahe»(1996), «Kusagil Euroopas» (2001), «Isiku tunnistus» (2006), «Must valgel» (2011). Lisaks uurimuslike artiklite kogud «Tuikav tekst» (2006) ja «Eksistentsiaalne Eesti» (2010); antoloogilised kogumikud «101 eesti kirjandusteost» (2011) ja romaanid «Lastekodu» (2003), «Tund enne igavikku» (2012), novellikogu «Arkaadia öö» (2014).