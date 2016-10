Vaata: Kadri Voorand ja Joss Stone jämmivad

Kohalviibijate suureks üllatuseks oli äkki laulja mikrofoni ees meie armastatud džässilaulja Kadri Voorand. Kahe laulja spontaanne duett pälvis loomulikult kontserdikülastajate marulise reaktsiooni.

Voorand kohtus maailmakuulsa lauljatariga tolle soovil tegelikult juba esmaspäeval ehk päev enne kontserti ja koos salvestati ka Voorandi lugu «Su jaoks». Nimelt soovib maailmaturneel viibiv Stone igas riigis tutvuda mõne kohaliku lauljaga ja temaga koos kohalikus keeles musitseerida.

Eilne ülesastumine oli aga planeerimata. «Ma isegi ei olnud kindel, kas kontserdile tiheda töögraafiku tõttu jõuan, aga õnneks siiski jõudsin,» kommenteeris hetkel juba Šveitsis viibiv Voorand Postimehele. «Meie esmaspäevane kohtumine kulges väga meeldivalt. Stone on väga sõbralik, soe ja vahetu. Kui ta aga saali astus, mõtlesin, et teen talle üllatuse. Mul on väga hea meel, et ta sellega kaasa läks ja ma talle toreda üllatuse sain valmistada.»