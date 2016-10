Vilen Künnapu juhib inimese ja aja uurimist

Milline on kunstniku ja milline arhitekti ülesanne? Kui palju peavad arhitektid ja kunstnikud – või isegi kõik inimesed – tegema ise ja kui palju võime loota saatusele? Kuidas saada hakkama egoga? Kui palju ja mida võtta kaasa uude aega? Kuidas uuel ajal võistelda?

53. arhitektuuri välkloengu moderaatori, arhitekt Vilen Künnapu kutsel kogunevad 13. oktoobril kell 19 Katariina kirikusse järjekordse välkloengu lavale inimesed, keda ühendab lisaks erialalisele aktiivsusele huvi vaimsuse vastu, intuitiivsus ja soov olla vaba. Iga esineja tutvustab mõnd oma tööd, milles on teatav lõpmatuse fiiling, ja räägib, mida ta elust üldse arvab.

Välkloengul astuvad üles kunstnik Kaido Ole, arhitekt Guoda Barduskaite, kunstnik Urmas Vaino ja arhitekt Roomet Helbri ja disainer Maarja Korstnik.

Välkloengu seekordse teemapüstituse autor ja õhtu moderaator Vilen Künnapu on Eesti arhitektuuri elav klassik, ilma kelleta on võimatu ette kujutada siinset arhitektuuri lähiajalugu. Kevadel leidis Eesti Arhitektuurimuuseumis aset Künnapu isikunäitus «Vilen Künnapu. Kunst, arhitektuur, revolutsioon».

Välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisel, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi. Välkloengute raames tutvustavad erinevate elualade esindajad üheksaminutilise ettekande jooksul oma seisukohti etteantud teemal, misjärel toimub avatud diskussioon esinejate ja kuulajate vahel. Välkloeng on tasuta.