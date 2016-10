Vaata makette: filmimuuseumi alleele kerkivad Tootsi maakera ja Agnese ratsamonument

Kujud kannavad pealkirju «Lamav karu», «Vaba laps», «Tootsi maakera», «Saagirohke mandariinipuu» ja «Jalgadel porgand» ning nende autorid on Jass Kaselaan ja Kristel Niisuke, kes võitsid vastava ideekonkursi.

Konkursi eesmärgiks oli leida ideelahendus, mis oleks äratuntavalt seotud Eesti filmilooga ja kooskõlas ümbritseva arhitektuuriansambliga. Allee hakkab n-ö punase vaibana kulgema läbi Maarjamäe pargi, kuni jõuab välja Eesti filmimuuseumini.

«Skulptuurikomplekti eesmärk ei ole kopeerida kaadreid Eesti filmiajaloost, vaid pakkuda oma suhestumist,» selgitasid võidutöö autorid.

«Saagirohke mandariinipuu». / Tairo Lutter

«Saagirohke mandariinipuu»

Dekoratiivne sümbol filmist «Mandariinid». Mandariinipuu skulptuurmandariinid on valmistatud päris mandariinidelt võetud vormide abil, mille tõttu mõjub kuju pind, struktuur ülimalt realistlikult.

Materjal: Skulptuuri jalg, puutüvi on valmistatud armeeritud betoonist. Mandariinide kogum on valatud oranžist polüestervaigust metallkarkassil.

Mõõt: Kõrgus maapinnast umbes 2,3 meetrit

«Jalgadel porgand». / Tairo Lutter

«Jalgadel porgand»

Auavaldus eesti animatsiooni klassikale. Erinevalt Priit Pärna loodud liikuvast karakterist on skulptuuril käed ja jalad kujutatud realistlikult, edastamaks sürreaalset õhkkonda staatilise vormi abil.

Porgand on valmistatud armeeritud betoonist. Käed ja jalad on valatud metallist.

Porgandi pikkus on umbes 2,2 meetrit

«Tootsi maakera». / Tairo Lutter

«Tootsi maakera»

Vanakreeka mütoloogiast tuntud titaan Atlas kandmas turjal maakera – antud juhul Tootsi maakera «Kevadest». Ühtlasi on skulptuur monumendiks Eesti filmiajaloo meeskangelastele.

Skulptuuri figuratiivne osa on valmistatud armeeritud betoonist. Maakera on valmistatud punasest polüestervaigust metallkarkassil.

Kõrgus maapinnast umbes 2,5 meetrit.



«Vaba laps». / Tairo Lutter

«Vaba laps»

Ratsamonument Eesti filmiajaloo naiskangelastele. Skulptuuri naivistlik stiil, mäng proportsiooniga edastab humoorikalt kultusfilmi «Viimne reliikvia» olustikku.

Skulptuur on valmistatud armeeritud betoonist. Ratsaniku süles olev reliikvia on modelleeritud äratuntavalt filmi rekvisiidist lähtuvalt.

Kõrgus maapinnast umbes 2,2 meetrit

«Lamav karu». / Tairo Lutter

«Lamav karu»

Viide Johannes Pääsukese mängufilmile äpardunud karujahist. Skulptuuri rinnal saavad skulptuuriallee külastajad äpardusi kartmata poseerida.

Skulptuur on valmistatud armeeritud betoonist, pind on struktuurne ning võimaldab ohutut ronimist.

Karu pikkus on umbes 2,5 meetrit

Vastavalt ideelahendusele on skulptuurid valmistatud vastupidavatest, pikaealistest, ilmastikukindlatest ning hooldusvabadest materjalidest. Kujud kinnituvad pinnase alla jäävatele betoonalustele. Skulptuuri «Jalgadel porgand» on soovi korral võimalik paigutada alleele inimeste keskele «jalutama», metallist jalgade tõttu ei vaja see tingimata alusele kinnitamist.

Võidu toonud ideelahenduse realiseerimine läheb maksma 63 000 eurot.

Teise koha võitis Andrus Kõresaare ja kolmanda koha Bruno Lillemetsa ideekavand.

1. koha preemia oli 1000 eurot, 2. koha preemia 600 eurot ning 3. koha preemia 400 eurot.

Osales 14 võistlustööd.

Žürisse kuulusid Eesti Kunstnike Liidu esindajatena Edith Karlson ja Maiu Rõõmus, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajatena Karen Jagodin ja Kai Lobjakas ning Eesti Ajaloomuuseumi esindajatena Inge Laurik-Teder ja Maria Mang.