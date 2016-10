Nobeli kirjandusauhinna laureaat selgunud!

Dylan (kodanikunimega Robert Allen Zimmerberg) sündis 1941. aastal. Tema looming, eeskätt laulja ja luuletajana, muutus mõjukaks 1960. aastatel, mil ta oma loomingu kaudu kajastas muudatusi Ameerika ühiskonnas. Tema laulud «Blowin’ in the Wind» ja «The Times They Are a-Changing» said USAs ning maailmas kodanikuõiguste ja rahuliikumise hümnideks.

Dylani kirjalik looming hõlmab poliitika, sotsiaalsfääri, filosoofia ja kirjanduse laia spektrit. Aastatel 1971–2014 avaldas ta kuus põhjapanevat raamatut oma poeesiast, proosast ja kujutavast kunstist. 2008. aastal sai ta Pulitzeri auhinna. Dylani plaate on müüdud üle 100 miljoni eksemplari, see teeb temas maailma ühe enim müüdud artisti.

2008. aastal esines Bob Dylan Eestis. Postimehe arvustust selle kohta loe siit.

Enne Dylani laureaadiks kuulutamist peeti suursoosikuks jaapani kirjanikku Haruki Murakamit. Lisaks räägiti süüria luuletajast Adonisest, ameeriklastest Philip Rothist ja Joyce Carol Oatesist ning keenialasest Ngugi Wa Thiong’ost.

Nobeli kirjandusauhinda antakse välja 1901. aastast. Eelmisel aastal sai selle kõrge tunnustuse valgevene ajakirjanik ja kirjanik Svetlana Aleksijevitš.

Tuntumaid lugusid

«Blowin’ In The Wind» albumilt «The Freewheeling Bob Dylan» (1963). Sisaldab muu hulgas fraasi: «The answer, my friend, is blowin' in the wind.» (Vaba tõlge: «Vastust, mu sõber, teab vaid tuul»)

«Like A Rolling Stone» albumilt «Highway 61 Revisted» (1965). Sisaldab muu hulgas fraasi: «How does it feel, how does it feel? To be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone.» (Vaba tõlge: «Kuidas tundub, kuidas tundub? Olla kodutu, nagu täielik tundmatu, nagu veerev kivi.»)

«Knockin’ On Heaven’s Door» albumilt «Pat Garrett and Billy The Kid» (1973). Sisaldab muu hulgas fraasi: «Knock, knock, knockin' on heaven's door / Knock, knock, knockin' on heaven's door / Knock, knock, knockin' on heaven's door.» / Knock, knock, knockin' on heaven's door. (Vaba tõlge: «Kopp, kopp, koputan ma taeva uksele / kopp, kopp, koputan ma taeva uksele / kopp, kopp, koputan ma taeva uksele / kopp, kopp, koputan ma taeva uksele.»)

«The Times They Are A-Changin’» albumilt «The Times They Are A-Changin’» (1964). Sisaldab muu hulgas fraasi: «For the loser now will be later to win / For the times they are a' changin'!» (Vaba tõlge: «Kes praegu kaotab, hiljem võidab / ajad muutuvad!»)

«Mr. Tambourine Man» albumilt «Bringing It All Back Home7 (1965). Sisaldab muu hulgas fraasi: «Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.» (Vaba tõlge: «Hei, härra tamburiinimees, mängi mulle üks lugu, mul ei ole und ega kuhugi minna.»)

«Subterreanean Homesick Blues» albumilt «Bringing It All Back Home» (1965). Sisaldab muu hulgas fraasi: «Johnny's in the basement / Mixing up the medicine / I'm on the pavement / Thinking about the government.» (Vaba tõlge: «Johnny on keldris, segab rohtu, mina olen kõnniteel, mõtlen valitsusest.»)