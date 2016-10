Hannes Varblane: Bob Dylan on hea luuletaja, sest ta on hea luuletaja

Alvar Loog: tänavune Nobel on paleepööre kirjandusmaailmas

Just mõtlesin Dylani peale ükspäev ning tõdesin kurbusega, et järgmine kord, kui ma tema nime ülduudistes näen, on selle põhjused ilmselt mitte loomingulised, vaid bioloogilised. Mida veel soovida 75-aastaselt mehelt või 75-aastasele mehele? Nüüd siis Nobeli kirjanduspreemia!