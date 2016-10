Video: Andres ja Pearu kui Pirogovi rullnukad

Tammsaare «Tõe ja õiguse» I osa - meie kirjanduse tüvitekste - ning selle kirjandusteose tegelaskujud ja sündmused on antud näituseprojekti vundamendiks ja ankruks. Just Tammsaare ehe tekst «Tõe ja õiguse» I osas on selleks tuumaks ja raskuskeskmeks, millele kogu näituse visuaalia toetub, mille kaudu selle näituse pilte nö loetakse ja mõistetakse.

Eesti Maalikunstnike Liidu näitusena teeb selle näituse teiste seas eriliseks kontseptsioonis toodud range nõue tekstipõhisusele. Tugev seotus kirjandusliku originaaltekstiga ei tähenda siin siiski mitte vaid pelka illustreerimist, vaid annab professionaalsetele visuaalkunstnikele võimaluse isikupärasteks tõlgendusteks meie rahvuskirjanduse suurteosele nö vabakunsti võtmes ja meediumites, kuhu iga autor on lisanud linke ja allusioone omaenda väga isiklikest lugudest.

Osalevad: Enn Tegova, Juss Piho, Margus Tiitsmaa (Sorge), Albert Gulk, Kätlin Stahl, Tiina Tammetalu, Owe Büttner, Kai Kaljo, Heli Tuksam. Näituse töörühmas osales ka Tiina Büttner (eesti fil), abi osutas TÕM galerist Marina Laidla.

Näitus on avatud kuni 31. oktoober 2016.

Näitusega soovime omalt poolt anda hoogu käimasolevale Tammsaare «Tõe ja õiguse» I osa juubelile pühendatud illustratisoonikonkursile, millist korraldab Tammsaare Muuseum ja Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts. Lähemalt sellest siin.