Ülekanne Solarise keskuse Apollo raamatupoest algab kell 18.

«Unustuse jõel» on järg suve alguses ilmunud esimesele CD-plaadile «Suveöö». Joala sõbra Olavi Pihlamägi koostatud kogumik-plaadi tonaalsus on sügisele sobiv. «See plaat on kui üks hinge erutav muinasjutt, mida jutustab suur muinasjutuvestja Jaak Joala,» on Pihlamägi öeldud.

25. septembril möödus Joala lahkumisest kaks aastat.