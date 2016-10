Varssavi filmifestivalil tutvustatakse esmakordselt «Mandariinide» režissööri uut filmi

Filmi müügiagent on Berliinis baseeruv firma Picture Tree International. «See on haarav ja paeluv lugu, millel on suur rahvusvaheline potentsiaal. Meil on äärmiselt hea meel teha koostööd sedavõrd erakordse režissööriga, kui seda on Zaza Urushadze» ütles Andreas Rothbauer – ettevõtte asutaja ja omanik.

Esimest promoklippi filmist «Munk» näidatakse võimalikele ostjatele 14. oktoobril Varssavi filmifestivalil. Samalt festivalilt sai tuule tiibadesse Zaza Urushadze ja Ivo Feldi eelmine ühine film «Mandariinid».

«Munk»on lugu endisest filmirežissöörist, kes alustab Gruusia väikekülas uut elu preestrina. Sündmused hakkavad hargnema, kui mees kohtab kohalikku muusikaõpetajat Lilyd, kes näeb välja täpselt nagu Marilyn Monroe.

Võtted toimusid juunis ja juulis Gruusias.