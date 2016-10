Lauristini raamatus saab kokku suguvõsa lugu ja Eesti ajalugu

«Marjustini sajandis» kokku essee ja intervjuu, pihtimuslik meenutushetk ja põhimõtteline diskussioon, emotsionaalne monoloog ja teoreetiline arutlus, isiklik saatus ja ühise aja lugu.

Marju Lauristin, Ene Hion ja Margot Visnap ütlevad, et nad on teinud seda raamatut lootuses, et selles visanduva eluilma jooned lõikuvad lugeja omadega ja aitavad tal selitada ka oma vaadet möödunud ja praegusele ajale siin, meie ühises ja igaühele erinevas Eestis ja murelikult tulevikku vaatavas Euroopas.

«Marjustini sajand. Kõnelused Marju Lauristiniga elust, Eestist, Euroopast» / Raamat

Raamatu esitlus toimus reedel, 14. oktoobril Viru Keskuse Rahva Raamatus. «Marjustini sajand. Kõnelused Marju Lauristiniga elust, Eestist, Euroopast» on kirjastanud Hea Lugu.