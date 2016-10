Kuula, kuidas näitlejad merejutte ette loevad!

Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Tallinn) loetakse 20. oktoobril kell 10–13 vanalinnas asuva maja rõdult vahvaid lugusid kogu linnarahvale. Merekultuuriaasta tähistamiseks loevad iga veerandtunni järel mereteemalisi jutte ette näitlejad Taavi Tõnisson, Tõnn Lamp, Argo Aadli, Külli Palmsaar, Roland Laos, Kadri Rämmeld, Eva Püssa, Allan Kress, Aita Vaher, Elina Reinold, Kärt Tomingas ja Piret Tatar. Kutsume kõiki möödujaid kuulama!

Anneli Kengsepp: «Põhjusi mittelugemiseks oskame me kõik loetleda: minu last huvitavad hoopis teised asjad! Mulle ei ole keegi kunagi lugenud! Elu on nii kiire ja lugemiseks ei jagu lihtsalt aega!... Ent proovime sel aastal õige vastupidi. Rikastame päeva läbi ettelugemise, külastades koos lapsega mõnda põnevat raamatumaailma või uurides hoopis mingi masina toimimist, millest raamatus juttu on. Miks mitte küsida raamatukogust head lugemissoovitust, sättida lapsega end mõnusasti raamatu taha ning elada kaasa raamatutegelase seiklustele. Kuigi on kiire ja aega vähe, saab ettelugemisest teha perega mõnusa koosveetmise traditsiooni kas või pühapäevaõhtuteks.»

Eesti Lastekirjanduse Keskusel on pikaajaline tava tähistada ettelugemise päeva ka vabariikliku 4. klasside õpilaste võistulugemisega. Ettelugemise võistlus toimub lastekirjanduse keskuses 22. oktoobril kell 12. Lugemist hindavad näitleja Christopher Rajaveer, telesaadete juht Teet Margna ning lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone.

Ettelugemise päeva traditsioon sai Eesti Lastekirjanduse Keskuses alguse 1994. aastal ja tänaseks on päeva ideega kaasa tulnud paljud koolid, lasteaiad ja raamatukogud üle Eesti. Sel päeval korraldatakse hommikusi ettelugemisi, nii ühis- kui ka võistulugemisi.