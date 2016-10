Tallinnas tuleb heliüleste tasandite festival

28.-30. oktoobril Tallinnas toimuva heliüleste tasandite festivali Üle Heli Kultuurikatla programmi lisandusid kineetilise müra duo Gum Takes Tooth ja elektroonika produtsent Guy Andrews Inglismaalt. Kodumaiste artistide esindus täienes klubimuusika valemeid testiva Several Symptoms’i ja tume-elektroonika veterani Forgotten Sunrise’i atmosfäärilise kõrvalprojektiga Forgotten Sunrise Syndrone.

Londoni futuristliku müraroki duo Gum Takes Tooth moodustavad sündimängija ja vokalist Jussi Brightmore ning trummar Thomas Fuglesang. Liikumapanevaks tõukejõuks kultuuride-ülese psühhedeelia ja seniavastamata teadvusseisundite otsingud ning töömeetodiks pungilik «tee-seda-ise», kleebivad Brightmore ja Fuglesang kokku elemente doom metal’ist, džässist, hardcore pungist, hüpnootilistest rütmidest ja tumedatest ürgsagedustest.

Ambientmuusika sfäärides alustanud dj ja produtsendi Guy Andrews'i viimase aja loomingus on tunda jõulisemaid techno ja bassi liine. Alates singli «Shades/Textures» (2011) ilmumist bassimuusika ühe suunanäitaja-leibli Hemlock alt on ta lennanud selliste autoriteetide nagu Mary Anne Hobbs, Scuba jt tähelepanu orbiiti ning osalenud Massive Attack'i liikme Robert Del Naja remiksiprojektis. Oma tänavu ilmunud debüütalbumil «Our Spaces» on Andrews nihkunud dj-sõbralikest struktuuridest ja tempodest veelgi kaugemale, häbenematult eepilise kõlapildi suunas.

2009. aastal alustanud ja vahepeal loomingulisel pausil viibinud duo Several Symptomsi nime taha koonduvad mõnda aega Londonis resideerunud produtsent Joonatan Allandi ja viimaseil aastail peamiselt oma sooloprojekti Vul Vulpes’i nime all tuntust kogunud vokalist ja produtsent Mari-Liis Rebane. Several Symptoms kombineerib müra ja dekonstrueerib klubimuusikat, sikutades innustust outsider house'ist broken beat’ini.

Kui juba juba üheksakümnendate aastate algusest kohaliku tumemuusika maastikut kujundanud Forgotten Sunrise serveerib end reeglina hoolikalt disainitud deathbeat taldrikul, siis laiendi «Syndrone» lisandudes avanevad grupi heliterräänid «nii, kuidas tunne tuleb ja vaist suunab». Struktuuri ja meloodia asemel panustab Forgotten Sunrise Syndrone pigem ühtsele, tumedast ämbiendist, drõunisurinast, tribal biidist ja shoegaze’ist laetud atmosfäärile.

Lisainfo: http://www.ule-heli.ee/artistid

Kolm päeva vältava heliülestele tasandite festivali muusikalised etteasted leiavad 28.-30. oktoobrini aset Kultuurikatlas, Telliskivi Punases Majas, MIMStuudios ning klubis Lekker, hõlmates mitmeid plaadiesitlusi, seikluslikke kooslusi ja julgeid kunstilisi ning tehnilisi lahendusi.

Festival algab reedel, 28. oktoobril Pika jala väravatornis Ekke ja Helen Västriku installatsiooni «Kontakt» avamisega. Kontaktmikrofonidega salvestatud helimaastikel ning kontaktfotograafial põhinev installatsioon jääb avatuks kogu festivali vältel.

Avaõhtu jätkub kell 20.00 Kultuurikatlas, kus muuhulgas tulevad esitlusele kahe kohalikul avangardsel muusikaväljal tegutseva artisti albumid – post-pop produtsendi ja vokalisti Mart Avi «Rogue Wave» ning improvisatsioonilise kitarristi ja helilooja Rainer Jancise «Hibernatus». Folgiuuendaja Maarja Nuut ühendab oma akustilise luubimaailma seekord Cubus Larvikust tuntud Hendrik Kaljujärve elektrooniliste helidega, diibikuningas Ajukaja esitab esmakorselt ambientse rütmivaba laivkava «Magus müra» Abstraktsioonide Orkester vihjab ulmerealismi uutele tähistele, Keshob demonstreerib müstiliste joogapraktikate ühendumist moodsa elektronmuusikaga, Forgotten Sunrise Syndrome täidab Kultuurikatla atmosfääriliste helidega, Taavi Tulevi rütmimuusikaprojekt Hape üllatab täiesti uue kavaga ning üle kolme aasta testib kodupubliku ees klubimuusika valemeid duo Several Symptoms.

Välisartistidest astuvad Kultuurikatlas üles kineetilise müra duo Gum Takes Tooth ja impro-techno artist Guy Andrews, Berliinis resideeruv Türgi juurtega avangardmuusik Nene Hatun ja Aserbaidžaanist pärit vokalisti Zuzu Zakaria ning Soome skweee skene pioneeri Mesaki tandem Ya Tosiba.

Kultuurikatla blackboxis saab näha EKA Vabade kunstide teaduskonna uusmeedia magistriõppe üliõpilaste projekti UM16 spetsiaalselt festivaliks valminud installatsiooni «Üle Ala»

Laupäeval, 29. oktoobril jätkub Üle Heli festival Telliskivi Punases Majas ning Vabaduse väljakul klubis Lekker.

Punase Maja põnevaimaks etteasteks tõotab kujuneda audiovisuaalkunstniku Erik Alalooga ja näitleja Eduard Tee performance «Katastroof ja muusika», mis seob mehhaanilisi helisid vene proletaarbiitniku ja tööteaduse teoreetiku Aleksei Gastevi poeesiaga. Avangardmuusik Mihkel Kleis esitleb ühe oma artisti-mina Edasi uut albumit «Fake Wheel» ja Mauno Meesit rändab koos Jaagup Tormise ning Tiit Kikasega «Varjudemaa» radadel. Inglismaalt saabub Punasesse Majja helilooja ja ooperilaulja Kirsten Morrison, kelle helilooming võiks kõditada fantaasiaromaanide sõprade huvi.

Kell 23.00 algab Lekkeris festivali klubiöö «Üle öö»kus lisaks ilmakuulsale Hollandi impro-techno ja house´i duole Juju & Jordash ning iirlasest elektroonikaprodutsendile Eomac’ile keerutavad plaate meie dj’d Ats Luik, Robert Nikolajev ja Üle Heli peakorraldaja Aivar Tõnso.

Pühapäeval, 30. oktoobril paneb Üle Heli festivalile punkti audiofiili Ekke Västriku poolt MIMStuudios kureeritav drone'i õhtu «Ääretaguse muusika», kus kuraatori kõrval astuvad üles ka video- ja radiofoonilise kunsti meister Raul Keller, eksperimentaalmuusik Djerro, kontrabassi- ja modulaarsüntesaatori mängija Jaanus Siniväli, helilooja Pavel Tseretsukin ning Eestis resideeruv ameeriklasest impromuusik Theodore Parker.

Üle Heli festivali kava (kellaajad täpsustumas): http://www.ule-heli.ee/programm

Kolm päeva vältav Üle Heli festival toimub erinevates Tallinna paikades nagu Kultuurikatel, Punane Maja, Lekker, MimStuudio ja Pika Jala torn. Rangete žanrimääratluste asemel keskendub Üle Heli festival heliülestele tasanditele, muusika tähendusväljadele ning seostele teiste kunstivaldkondadega. Kui mulluse festivali keskseks teemaks oli «maailmade loomine», siis tänavu on märksõnaks «nulltasand», mis tähistab üksikisiku või nähtuse uuele tasandile jõudmist.