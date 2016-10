Mida on perekond Lindenil täna meile öelda?

Eesti moekunsti kullad ja hõbedad

Kelle kestvat edu moemaailmas sel aastal Kuldnõela vääriliseks peetakse? Kes said hakkama eredaima moesähvatusega ja võistlevad Hõbenõela pärast? Sel aastal on esile tõstetud talendid enneolematult eripalgelised: võib öelda, et igaüks toimetab lausa oma planeedil. Kuid kõigi tiivasirutuses on tugevust, mis ka maailmakaardil kannaks. Kes nad on?