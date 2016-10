Soovitus: kunstireis sügisesse Helsingisse

Yayoi Kusama IN INFINITY

Helsingi Kunstimuuseum HAM

Kusama täpimuster tõmbas Helsingis tähelepanu juba selle aasta suvel, kui Esplanaadi pargi Rootsi teatri poolses osas hulk pargipuude tüvesid olid selga saanud Kusama tuntuima mustri - valged täpid punasel taustal.

See oli eelreklaamiks oktoobris avatavale Yayoi Kusama retrospektiivile Helsinki Kunstimuuseumis HAM. Kusama värvikirevad maalid ja installatsioonid on ergutavad. HAM-i külastades satud täpimaailmasse juba näitusesaali trepiastmetel, mida ümbritsevad seinad on punavalgetäpilised.

Yayoi Kusama retrospektiiv Helsingis / Gerogi Viies

Mahukas näitus algab Kusama varajase loominguga ja näha saab ka kõige uuemaid teoseid. Värskeim installatsioon kannab käesoleva aasta numbrit. Ei tahakski sellest meelikütkestavast näitusest kõike ära jutustada - Kusama maailma peab ikka ise kogema, sest see on kokkuvõttes mitmeski mõistes austust äratav. Yayoi Kusama on praegu 87-aastane ja maalib iga päev. Tema üks käimasolevatest projektidest on maalida suureformaadilisi maale kokku tuhat tükki.

Vaata ka: https://en.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama

Alec Soth GATHERED LEAVES

The Finnish Museum of Photography

Olgem ausad, enne fotograafiamuuseumi külastust endises kaablitehases (Kaapelitehdas) ei olnud ma midagi kuulnud ameerika fotograafist Alec Sothist. Näitusel nähtu kohta ei saa öelda «ilus» või «lahe». Sothi pildirajad viivad rännakule ameerika sisse. See on tagantjärgi mõeldes nagu Hollywoodi glamuuri vastumürk. Groteskne ja traditsioonilise hea maitse vastane. Aga samas tundub aus, kirjeldav ja kaasaelav.

Alec Soth "Charles" / Soome fotograafiamuuseum

Niagara sarja portreed on nii pilkupüüdvad kui ka eemaletõukavad. Fotosid vaadates asendub kohatine iroonia- ja huumoritunne segasevõitu uudishimuga. Näitus on päris suur ja meeli stimuleeriv. Väljudes tundsin nii kergendust kui ehk isegi kurbust. Igaljuhul nagu ameeriklased ütlevad must see!

Vaata ka: http://alecsoth.com/photography/

Nüüd kunstimasruudid. Vali, kuidas on aega ja viitsimist. Siin on kaks plaani, mille abil kunstihuviline Helsingis kena päeva võib sisustada.

Plaan 1: Jalutuskäik Helsingi kesklinnas

Muuseumite ja galeriide kontsentratsioon Helsingi kesklinnas on suur. Siin soovitus jalutuskäiguks, sest kõik on tegelikult päris lähestikku. Ja muidugi tuleb aega jätta, et vahepeal jalga puhata kohvikus või osta muuseumipoest soome disaini. Ateneum - peaaegu Raudteejaama vastas

1. Ateneum

http://www.ateneum.fi/?lang=en

Näitusesoovitus: Amedeo Modigliani

Esil 28.10.2016 - 05.02.2017

Ateneum --> Kiasma: 7 min / 550m

Amedeo Modigliani "Blond naine / Germaine Survage kõrvarõngastega" / Ateneum

2. Kiasma

http://www.kiasma.fi/en/

Näitusesoovitus: Mona Hatoum

Esil 07.10.2016 - 26.02.2017

Kiasma --> HAM: 8 min / 600m

3. HAM (Helsinki Art Museum)

https://www.hamhelsinki.fi/en/

Näitusesoovitus: Yayoi Kusama

Esil 07.10.2016 - 22.01.2017

HAM --> Taidehalli 4 min / 350m

4. Taidehalli

http://taidehalli.fi/en/

Näitusesoovitus: Niki de Saint Phalle

Esil 20.08.2016 – 20.11.2016

Niki de Saint Phalle, skulptuur / Helsingin Taidehalli

Plaan 2: Kesklinnast välja auto või ühistranspordiga

Lühikese sõidu kaugusel Helsingi kesklinnast.

1. Fotograafiamuusem / Valokuvataiden Museo

http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/en

Näitusesoovitus: Alec Soth

Esil 25.08 – 20.11.2016

2. EMMA

http://www.emma.museum/en

Näitusesoovitus: In search of the present

Esil 12.10.2016 - 08.01.2017

In search of the present / EMMA

3. Didrichsen

http://www.didrichsenmuseum.fi/eng/

Näitusesoovitus: Lionel Smit

Esil 09.09.2016 - 29.01.2017