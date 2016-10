Veiko Õunpuu lavastab NO99s

1939. aastal oli saksa näitekirjanik Bertolt Brecht eksiilis viibiv pagulane, kes tundis õhust: varsti on tulemas sõda. Brecht oli ühiskonna suhtes tundlik inimene, tema näidendid ja luule tajusid inimsuhete muutumist järjest hapramaks, maailma pihustumist tuhandeks kurjaks meheks, kes juba ootavad, odad käes. Mitte idee, mitte unistuse, mitte isegi pekiviilu pärast ei seisa nad − vaid soovi pärast anda järele oma instinktidele ning astuda üle inimlikkuse piiri tagasi tumedasse koopasse.

Brechti üks olulisemaid näidendeid «Ema Courage» näitab meile lugu kauplejast-emast ning tema kolmest täiseale lähenevast lapsest, kes satuvad imaginaarsel 17. sajandil sõjakeerisesse. Ema peab tegema valikuid. Ta soovib valida alati ellujäämise, kuid lõpetab iga kord surmaga. Käimas on sõda, reeglid ja maailm on pahupidi, tema ümber kerkivad karakterid, kes on segu hullumeelsusest, koomikast, brutaalsusest ja elunautimisest. Sõjavanker veereb edasi, kütuseks Ema Courage'i raugematu ärivaim ning saatjaks Courage'i ning tema kaaskonna laulud ja tantsud, vaatamas koos sinnapoole, kus meie päike viimast korda loojub.

Laval Marika Vaarik, Jarmo Reha, Rea Lest, Simeoni Sundja, Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv, Helena Pruuli ja Jörgen Liik. Lavastuse kunstnik on Kairi Mändla, muusika autorid Paul Dessau ja Ülo Krigul ning dramaturg on Eero Epner.