ERMis näeb ja kuuleb ooperit

Maailma nüüdismuusika üks tunnustatumaid heliloojaid Georg Friedrich Haas viibib sel nädalal Eestis nüüdismuusikafestivalil AFEKT, et osaleda neljapäeval, 20. oktoobril oma kammerooperi «Atthis» esitlusel Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

«Georg Friedrich Haas on tänavuse festivali AFEKT üks kahest nimiheliloojast, kelle teoste ettekandeid on võimalik kuulata sel nädalal Tallinnas ja Tartus,» ütles festivali peakorraldaja Monika Mattiesen. «Sellel aastal on festivali teemaks visuaal ja muusika. Tartus vastavatud Eesti Rahva Muuseumis presenteeritaksegi Haasi valgusrežiipõhist kammerooperit «Atthis», mille süžee baseerub Vana-Kreeka poetessi Sappho luulel. Teose kannavad ette sopran Kädy Plaas-Kala, Tallinna Uue Muusika Ansambel ja dirigent Arash Yazdani. Kammerooperi visuaalid on spetsiaalselt selle produktsiooni jaoks loonud Rainer Kohlberger Saksamaalt.»

«Festivali algne idee 15 aastat tagasi oli aidata Eesti nüüdismuusika heliloojatel ja interpreetidel tõusta maailmas kuuldavaks ja nähtavaks. Praeguseks on üritus kasvanud rahvusvaheliseks ning tunnustatud heliloojad ja interpreedid tulevad Eestisse meie festivalile esinema suurima rõõmuga,» rääkis Monika Mattiesen. «Paljud muusikud otsivad ise võimalusi festivalil osalemiseks – Eestit peetakse nüüdismuusika vallas ühtpidi puutumatuks reservaadiks, kuid teistpidi ei ole Eesti nende jaoks ääremaa, vaid konkureerimisvõimeline tegija. Seoses festivali kasvamisega nii-öelda lapseeast välja, oli aeg küps ka nimevahetuseks. Korraldasime nimekonkursi ja selle võitis muusikateadlane Maria Mölder, kes pakkus välja nime AFEKT.»

Festivali teiseks nimiheliloojaks on sel aastal Toivo Tulev. Tulev loob festivaliks kaks uudisteost, kus on samuti tähtsal kohal valgusrežii ning teatraalsed elemendid. Tänavuseks festivaliks on uued teosed kirjutanud veel Lauri Jõeleht, Elo Masing, hiljuti Berliinis festivalil Young Euro Classic uudisteose preemia võitnud Liisa Hirsch ning Oxana Omelchuk (Valgevene-Saksamaa). Eesti esiettekandele tulevad Elis Vesiku, Beat Furreri, Enno Poppe, Malin Bångi, Jarkko Hartikaineni ja paljude teiste teosed. AFEKTI külastab oma põlvkonna üks juhtivaid heliloojaid Simon Steen-Andersen, kellelt kuuleme multimediaalset klaverikontserti ERSO ja nüüdismuusika pianist Nicolas Hodgese esituses.

Festivalil AFEKT astuvad üles ansambel Klangforum Wien, keda on nimetatud nüüdismuusika lipulaevaks, Curious Chamber Players Rootsist, defunensemble Soomest, Ensemble Adapter Saksamaalt, ERSO, Tallinna Uue Muusika Ansambel ja Kädy Plaas-Kala, Eesti Filharmoonia Kammerkoor koos Elblagi kammerorkestriga, Trio Hoca Nasreddin Türgist ja paljud teised.

XV Rahvusvaheline Ny:dismuusika Festival AFEKT toimub Tallinnas ja Tartus 19.-26. oktoobrini 2016. See on jätk Tartus 14 aastat toimunud Eesti Heliloojate Festivalile. Viimastel aastatel Tallinnasse laienenud ja rahvusvahelisi kollektiive kaasanud festival sai muutustest tulenevalt uue nime. Festivali läbiv teema on tänavu «Visuaal ja muusika», multimediaalseid või teatraalseid elemente kasutatakse mitmel kontserdil, kaasatud on nii visuaalkunstnikke kui ka lavastajaid.

Festivali raames toimub 19.–20. oktoobril koostöös Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga rahvusvaheline konverents «Multimediaalne kompositsioon: kaunid kunstid ja kaasaegne tehnoloogia». Konverents toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Tatari 13, Tallinn) ruumis A-404.

Festivali AFEKT eripakkumine: neljapäeval, 20. oktoobril viib festivali avakontserdile Eesti Rahva Muuseumisse Tallinnast Estonia Kontserdisaali eest kell 10.00 väljuv eribuss. Piletipakett hinnaga 25 eurot sisaldab ERMi külastust, kohtumist heliloojate Georg Friedrich Haasi ja Toivo Tuleviga, kontserti ning transporti Tartusse ja tagasi.

FESTIVALI AJAKAVA vaata: http://festivalafekt.ee/et/