«Autor näitab, kuidas antiigist alates on kunsti ja selle kogemisel vallanduva tunnetusprotsessi iseloomu tõlgendatud, demonstreerides ühtlasi, kui oluline on kunstiloomingu ja selle toime probleem kõigi aegade filosoofiates olnud. Muu hulgas arutleb Jimenez ka nüüdiskunsti heterogeensuse, selle nautimise ja „ilutuse“ teemadel ning põhjendab üldise esteetikateooria võimatust,» on teost iseloomustanud kunstiajaloolane Krista Kodres.

Marc Jimenez (snd 1943) on filosoof ja germanist, Sorbonne’i ülikooli emeriitprofessor.

Ta on tuntud oma tööde poolest kaasaegse filosoofia vallas, olles andnud märkimisväärse panuse Theodor Adorno ja Friedrich Nietzsche pärandi uurimisse ja tõlgendamisse. Jimenez on avaldanud arvukalt raamatuid kunstist ja esteetikast. Jimenezi teoste hulka kuuluvad näiteks «La querelle de l’art contemporain» («Tüli nüüdiskunsti pärast», 2005) ja «Art et technosciences, bioart et neuroesthétique» («Kunst ja tehnoteadused, biokunst, neuroesteetika», 2016).

Raamatu «Mis on esteetika?» on prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult. Eestikeelse tõlke saatesõna autor on Margus Vihalem.

Raamat ilmus TLÜ kirjastuse sarjas «Gigantum Humeris».