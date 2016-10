Tallinna väisab virtuoos

7. novembril toimub Vene Kultuurikeskuses kontsert «Bridging The Worlds — Ühendades Maailmu», kus publiku ette astub maailma kitarrivirtuoos Estas Tonne koos Pepe Danza ja Dimitri Artemenkoga. Tegemist ehk polegi lihtsalt kontserdiga, vaid kirjeldamatu väravaid avava muusikalise kogemusega, mida igaüks kogeb omanäoliselt ja unikaalselt just selles kohas ja sellel hetkel.

Sügisturneel olev Estas Tonne on öelnud, et tema ise ei mängigi, vaid see kõik sünnib läbi meie kõigi ja saabub läbi tema käe — ühendades erinevaid maailmaruume (spaces). Tema muusika on mitmekesiste stiilide peaaegu märkamatu üksteise sisse sulamine, andes tõuke võimsale sisemisele ärkamisele.

Joseph «Pepe»Danza on unikaalne nähtus tänapäeva põlvkonna muusikute hulgas, ta on omandanud laia kultuurilise mitmekülgsuse ja teda on kutsutud «maailmamuusika kehastuseks» ja «ekstreemseks multiinstrumentalistiks». Tema pillide kogumikus on üle 300 instrumendi: löök-, puhk- ja keelpillid ning mõningad peaaegu tundmatud instrumendid, lisaks spetsiaalselt Pepele tehtud ainulaadsed käsitööpillid, sealhulgas Eestis valminud kannel.

Eestist pärit Dimitri Artemenko on erakordselt delikaatne ja tundlik muusik, kes on liikunud läbi mitmete muusikažanrite ja -stiilide enne, kui leidis tee enda unikaalse heli juurde. Dimitri kasutab aht viiulit — akustilist ja elektrilist — mis teeb tema helipaleti väga eredaks ja mitmekülgseks.

Estas Tonne, Pepe Danza ja Dimitri Artemenko maailmad kohtuvad ja ühilduvad 7. novembril Vene Kultuurikeskuses.