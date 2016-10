Karl Saks tegeleb uues lavastuses keha ja mälu koreograafiaga

Mineviku digitaalsed varjud

Võiks ju ka väita, et alguses oligi drone ja alles pärast seda tulid muud asjad. Drone muusikas tähendab seda, et hoitakse ühte nooti või akordi lõputult ülal. Drone’i eesmärk või efekt ongi teatava lõpmatuse tunde tekitamine, ego lahustamine selles ehk isegi. Drone ei alga ega lõpe, ei kasva ega kahane, drone kestab – see on igavesti kestev olevik. Wikipedias mainitakse muu hulgas, et lääne heliloojad on drone’i kasutanud peamiselt selleks, et luua arhailisi või rustikaalseid atmosfääre.