Eesti elektroonilise muusika lipulaev NOËP astub üles staariga

Eesti üks tähelepanuväärsemaid elektroonilise popmuusika viljelejaid NOËP.

Baltimaadest vaid Eestisse jõudval tuuril saab näha ja kuulda maailma muusikafestivalidel tähelepanu püüdnud projekti «Netsky LIVE!», mille käigus astub Netsky lavale live-bändi ja külalissolistidega.

Eesti publiku poolt armastatud Boris Daenen artistinimega Netsky on Belgiast pärit noor ja talendikas muusikaprodutsent, kelle tee muusikamaailma tippu on tulnud hämmastavalt kiiresti. Aastal 2009 sõlmis ta lepingu Hospital Recordsiga ja juba järgmisel aastal andis välja mitmeid auhindu võitnud ja edetabelite tippu tõusnud debüütalbumi «Netsky». Sellest ajast peale on meest saatnud vaid kiitused ja edu muusikamaailmas, kuhu ta on loonud kümneid tantsupõrandate hümne.

NOËPi nime taga peidab end Tenfold Rabbiti endine solist Andres Kõpper, kes on oma sooloprojektiga tähelepanu köitnud üle maailma. Aasta tagasi ühendas ta jõud Rootsi Sony Musicu meeskonnaga, kus töötavad täna inimesed, kes on muuhulgas tantsumuusikaartisti Avicii taga. NOËPi debüütsinglit «Move» on kuulatud Spotifys juba üle 5,5 miljoni korra.

Alles möödunud kevadel soolokarjääri alustanud NOËP esines suve lõpus esimese eestlasena Soome nimekal muusikafestivalil Flow, varem on artist üles astunud publiku poolt armastatud festivalidel nagu Positivus ja Weekend. Eelmisel nädalal esitles NOËP oma uut singlit «Rooftop» katusekontserdil Solarise keskuses. Uus lugu kõlab teiste NOËPi hittide hulgas debüüt-EPl, mis jõuab avalikkuseni juba sel sügisel.

Netskyt ja NOËPi saab Tallinnas Rock Cafes näha juba 28. oktoobril.