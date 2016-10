Peaches: seks on hea!

Peaches ei liigu mitte ainult muusikastiilide vahel, vaid seab kriitiliselt küsimuse alla stereotüüpsed kuvandid soorollidest ja seksuaalsusest. On ka öeldud, et Peachese muusika räägib mõnust, võimust ja valust. Nii et suhteliselt Michel Foucault, ainult et juuksed peas ja ilma prillideta ja naine. Tema performance’id on seksuaalselt laetud, äärmiselt visuaalsed ja jõulised vaatemängud. Peachest kui kultusfiguuri on teiste hulgas kultustanud sellised tähtsad kujud nagu Madonna, Gwen Stefani või Pink. Naine tuleb ja teeb.

-Mida arvate inimeste nägudest?

Hämmastav, et need kõik on erinevad.

-Mida arvate riietest?

Alasti on parem.

-Mida arvate genitaalidest?

Neid on nii palju erinevaid.

-Mida arvate lõpust?

Kas selle intervjuu?

-Mida arvate „mehe pilgust”?

Ma ei vaata.

-Mida arvate tehnoloogiast?

Armastan.

-Mida arvate seksist?

Seks on hea.

-Mida arvate soorollidest?

Soorollid on tüütud. Neid ei ole enam olemas.

​-Mida arvate võimust?

Enesevõim eneseteostuseks.

​ ​-Mida arvate identiteedist?

Väga oluline.

-Mida arvate inimkehast?

Meie pühakoda.

-Mida arvate tulevikust?

Nii ere, et pean prillid ette panema.

-Mida arvate võimalusest midagi muuta?

Tuleb muuta.

-Mida arvate kaasaegsest kunstist?

Millisest selle osast? Väga ähmane küsimus. Töötab, kui emotsioonid on kaasatud.

-Mida arvate punk rockist?

Fuck yeah.

-Mida arvate poliitkorrektsusest?

Igav.

-Mida arvate viisakusest?

Igav.

-Mida arvate oma järgmisest plaadist?

Olen ikka veel praeguse juures.

-Mida arvate pühadusest?

Lugupidamine iseenda vastu.

-Mida arvate Peachesest?

See olen ju mina! Nii et armastan.

