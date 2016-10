Kuula Klassikaraadiost «Luukambrit»

27. oktoobrist saab Klassikaraadiost kuulata saatesarja «Luukamber»mis peegeldab eesti koorimuusikakultuuri. Millist muusikat laulavad koorid, mis on uued suunad, mis laadi mõõduvõtmised valitsevad konkurssidel, milliseid heliplaate üllitatakse ja milline paistab tuleva suve noortepidu. Vaatluse all on seegi, mida võiks teha paremini.

Esimeses saates kuulatakse jutuajamisi ja laule Jõhvi kammerkooride festivalilt, kommenteerib võistulaulmist kuulanud žürii. Teises saates on intervjuu Rudolf Tobiase lapselapse Maaja Roosiga, kes sel suvel kodumaal oma vanaisa ja ema muusikat dirigeeris. Saatesarja kaasatakse ka koore - jälgida tasub saate Facebooki lehte.

Saate autor Marge-Ly Rookäär usub, et saade on mõeldud laiemale kuulajaskonnale kui vaid koorilauljad, sest eestlased on koorimuusikaga väga sina peal ja teemad puudutavad paljusid.

«Luukamber» on Klassikaraadios kaks korda kuus neljapäeviti kell 21, kordusena laupäeviti kell 10.

Sõna luukamber teab iga koorilaulja, kes on pidanud kooriproovis üksi kõigi kuuldes oma partii ette laulma, et dirigent saaks kontrollida, kas ja kus on kitsaskohad. Kodumaises koorielus nimetataksegi sellist pingelist ja kohati pisaraterohketki ettelaulmist luukambriks.