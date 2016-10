Kinoteater tuleb uue lavastusega, seekord töötutest!

Diana Leesalu avab tagamaid: «Viis aastat tagasi, kui panime oma trupi nimeks Kinoteater, siis tegelikult ei mõelnud üldse selle peale, et peaksime lavastusi looma kinos, pigem mõtlesime, et võiks teha “kino” selles tähenduses, et teha nalja, aga antud lavastuse kontekstis võiks öelda, et miks mitte teha nalja just kinosaalis. Tundub, et nimi sai tol korral täiesti õigesti valitud».

Henrik Kalmet lisab omalt poolt: «Täiesti tavaline tükk. Lõpus ka suht midagi ei juhtu.»

«Once Upon A Time In Estonia» on Kinoteatri komöödia kahest tavalisest Eesti mehest, kes tutvuvad töötukassa ukse taga ning otsustavad oma täbarast majanduslikust olukorrast välja tulemiseks teha sellise Eesti filmi, mis lõpuks ometi vallutab maailma ning teeb neist endist miljonärid. Ühest küljest on see lavastus humoorikas ülevaade Eesti kultuurimaastikul toimuvast ning teisest küljest näitlejameisterlikkuse tuleproov - näitlejad Argo Aadli ja Indrek Ojari loovad kahepeale mitukümmend erinevat tegelaskuju.

«Once Upon a Time in Estonia» / Plakat

«Once Upon a Time in Estonia»