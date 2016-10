Galerii: Lotte sõitis Ameerika laste juurde

Janno Põldma ja Heiki Ernits on Lotte tegelaskuju loojad. Kuigi Lotte on alguse saanud filmist, ei ole ta vähem tähtis raamatutegelasena. Laste rõõmuks astub Lotte tegelaskujuna Ameerikas üles ka laulja Gerli Padar, vahendab Lastekirjanduse keskus.

Kertu Sillaste on illustraator, kes on kirjutanud ka teksti kahele oma raamatule: «Pannkoogiraamat» ja «Ei ole nii!». Sillaste «Pannkoogiraamat» ilmus 2015. aastal ingliskeelsena Suurbritannia kirjastuses Ginger Books.

Katrin Tõnisson: «Esinemised New Yorgis ja Torontos on väga olulise tähtsusega, sest eesti lastekirjandust pole seni veel nii kaugel esitlemas käidud. Tore on see, et lisaks esinemisele kohalikele eesti koolide õpilastele avanes võimalus üles astuda nii New Yorgis kui Torontos ka avalikus linnaruumis»

Kertu Sillaste: «Minu suureks rõõmuks on selgunud, et pannkoogid maitsevad hästi lastele nii Eestis, Soomes kui Inglismaal ja eri paigus on lastega koos olnud tore «Pannkoogiraamatut» lugeda. Loodan väga, et ka Ameerika ja Kanada lastega tekib mõnus kontakt. New Yorgis ja Torontos ootab mind ees mitu kohtumist kohalikes eesti koolides. Räägime minu raamatutest ja joonistame, meisterdame – ikka selleks, et lastel tekiks pisuke ettekujutus, millega üks raamatu autor tegeleb ning kuidas pildid ja jutud kokku raamatuks saavad.»

New Yorgis toimuvad esinemised 20.–22. oktoobrini. 20. ja 21. oktoobril kohtuvad autorid lastega mainekas lastemuuseumis Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling. Jututundides ja töötubades saavad lapsed kuulda, näha, kogeda ja luua ise põnevaid fantaasiamaailmu. Lisaks kohtutakse 22. oktoobril lastega New Yorgi Eesti Koolis.

Samal ajal jõuab New Yorgi Eesti Majja ka eesti illustraatorite muinasjututeemaline näitus «Muinasjutt tuleb külla», kus on esindatud kunstnikud Regina Lukk-Toompere, Piret Mildeberg, Catherine Zarip, Viive Noor, Priit Rea, Kertu Sillaste, Ülle Meister, Urmas Viik ja Mirjam Siim.

24.–25. oktoobrini on eesti autorid Torontos. Lotte ja tema loojatega saab kohtuda 24. oktoobril Tartu Kolledžis ja Toronto linnaraamatukogu Annette tänava harukogus. Kõik autorid astuvad 25. oktoobril üles ka Ehatare vanadekodus ja Toronto Eesti Koolis.