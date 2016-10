Nädala plaat. Vaiko Epliku luksuslik tihedus

Leiba ja pulma

Kahe noore New Yorgis resideeriva kunstniku näitus on märkimisväärne kahel põhjusel. Esiteks teeb selle Eestisse toomisel Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus koostööd maineka New Yorgi galeriiga Art in General. Teiseks on see esimene näitus, mis avatakse uuel galeriipinnal – nimelt on Eesti Kunstnike Liidule kuuluvas kunagises kunstikombinaadis, nüüdses ateljeede kompleksis ARS avatud projektiruum.