Ivo Linna meenutab seika Ojakääruga

«Olen kurb, et selline suurmees kadus meie muusikast,» sõnas Linna Postimehele. Ühes Ojakääru lahkumisega siit ilmast sai läbi ka üks ajastu, märkis ta. «Tema generatsiooni suured tegijad – nagu näiteks Naissoo, Kikerpuu - on kõik läinud.» Laulja sõnul sai nende ajalukku läinud klassikute paladega iseloomustada väga pikka perioodi Eesti kergemuusikast.

Laulja lisas, et Eestis on palju kergemuusikuid, kaasa arvatud tema, kes poleks Ojakääruta ja tema lauludeta tuult tiibadesse saanud.

Linna märkis, et Ojakäär oli iseloomult lahke. «Kui ta pakkus mõnd lugu, siis ta ei nõudnud kordagi, et täidetaks täpselt tema ettekirjutatud soove.» Ojakäär olevat alati öelnud: «Kui on soov midagi ümber teha, siis palun.»

Samuti rõhutas Linna, et lahkunud helilooja oli väga intelligentne. «Väga hea sõnaga. Üks parima eesti keelega saatejuhte. Meeldiv oli kuulata tema raadiosaateid.»

Linna rääkis, et ühte ja ainsat meeldejäävat hetke Ojakääruga kohe esile tuua on võimatu. «Väga ilusad kokkupuuted on olnud need kõik. Väga palju on olnud naerukohti, aga ka kurbust.»

Pärast väikest pausi tuli Linnal ikkagi üks seik Ojakääruga meelde.

«Laulsin kord plaadile tema laulu «Õhtu rannal». Hiljem selgus, et see oli tema esimene laul. Pärast seda, kui olin looga valmis saanud, kutsusin ta õhtul seda raadiomajja kuulama. Võib-olla oli see minu jaoks tipphetk, aga Valter, kes oli juba siis eakas mees (ta oli üle kaheksakümne) vaatas mulle väga sügavalt pikalt otsa ja tänas mind kättpidi. Siis sain aru, et ma ei olnudki seda lugu halvasti laulnud. See oli püha ja pidulik hetk,» rääkis Linna.