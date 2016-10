Selgus Konrad Mäe preemia laureaat

Konrad Mäe nimelist medalit ja rahalist preemiat, mille väärtus on 3200 eurot, annavad alates 1979. aastast välja Eesti Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit ja Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital.

Preemia pidulik üleandmine toimub teisipäeval, 1. novembril 2016 kell 17.00 Tallinna Kunstihoones (Vabaduse väljak 8, Tallinn).

Žürii hinnangul on Sirja-Liisa Eelma maalikunstnik, kelle oskus ja järjekindlus pildistruktuuri optiliste võimaluste analüüsimisel ning tõlgendamisel maalikunsti vahenditega on tähelepanuväärsed. Eelma teoste sisuks on tühjuse kujundi, peatunud hetke või tähendustevaba ruumi motiivistiku rakendamine. Eelma vastandab ja võrdleb ruumilisi dimensioone maalikunstis, väljudes sageli maalikunsti traditsioonilistena mõistetavatest piiridest. Jälgides ja analüüsides enda tegevuse tulemuse mõju vaatajale, muudab ta oma teosed filosoofilise mõtiskluse ajenditeks.

Sirja-Liisa Eelma on lõpetanud 1996. aastal Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonna ja osaleb näitustel alates 1994. aastast. Olles tuntud kontseptuaalse maalikunstnikuna ja joonistajana, kuulub Sirja-Liisa Eelma loomingusse ka mitmeid kohtkindlaid ja sotsiaalseid kunstiprojekte. Eelma kujundikäsitluse, kontseptuaalse mõtte ja maalitehnilise nõudlikkuse koostoimel tasakaalustatud looming keskendub juba aastaid varjatud või vaid aimatavate objektidega seotud ootustele, võimalustele ja ebamugavustundele.

Preemia kandidaatideks esitati sel aastal Eesti kunstiinstitutsioonide poolt Sirja-Liisa Eelma (1973) isiknäituse «Tühi tähi» eest Vaal galeriis, Kristi Kongi (1985) maaliinstallatsiooni «Pilk läbi pisarate» eest Köler Prize nominentide näitusel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis ja loometegevuse eest 2016. aastal, Tiiu Pallo-Vaik (1941) isiknäituse „Puudutus“ eest Vabaduse galeriis, Laura Põld (1984) isiknäituse «Sada ulma keset merd» eest Tartu Kunstimuuseumis, ühisnäituse «Kohataju» eest koos Johna Hanseni ja Katrine Gram Slothiga Tallinna Kunstihoone galeriis ning osalemise eest grupinäitusel «Suur maalritöö» Evald Okase Muuseumis Haapsalus; Anna Škodenko (1986) isiknäituse «[väli] mis on peaaegu puhas» eest Hobusepea galeriis ja loometegevuse eest 2016. aastal, Edgar Tedresaar (1984) isiknäituse «Teekond vabadusse» eest Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis ja Einar Vene (1952) isiknäituse «Tappa lohet» eest Vabaduse galeriis.

Konrad Mäe nimelist medalit ja preemiat annavad Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Maalikunstnike Liit alates 1979. aastast, meenutades sellega Konrad Mäe sünnipäeva 1. novembril ja Mäe olulisust siinse maalikunsti arengus. Preemia antakse maalikunsti teose, teoste seeria, näituse või kunstiprojekti eest, mis on oluliselt rikastanud eesti maalikunsti ning olnud avalikult eksponeeritud ajavahemikul väljaandmisele eelneva aasta 1. novembrist kuni väljaandmise aasta 1. novembrini. Konrad Mäe preemia määramise eeltingimuseks ei saa olla teose või loomingu seostatavus mingi kunstivoolu, stiililise kontseptsiooni või tehnilise menetlusega, samuti traditsionaalsuse või novaatorluse tunnuste olemasoluga. Preemia määramine kunstnikule on ühekordne. Preemiaga kaasneva medali autor on metallikunstnik Enn Johannes. Alates 1979. aastast on preemia pälvinud paljud silmapaistvad Eesti maalikunstnikud: Olga Terri, Tõnis Saadoja, Lembit Sarapuu, Alice Kask, Kaido Ole, Enn Põldroos, Toomas Vint, Merike Estna, Peeter Mudist, Jaan Toomik, Lembit Saarts, Tiit Pääsuke, Valeri Vinogradov, Aili Vint, Olev Subbi, Sirje Runge, Jüri Arrak, Peeter Allik, Lola Liivat, Andres Tolts, Uno Roosvalt, Laurentsius & A.D., Erki Kasemets, August Künnapu ja paljud teised.