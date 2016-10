Homme esineb Tallinnas maailmakuulus Peaches!

Peaches (Berliin) on legendaarne muusik, produtsent, performance-kunstnik, aktivist ning mida kõike veel võib ta nime taha kirjutada. Ta alustas oma tegevust 2000ndatal ja saavutas maailmakuulsuse singliga «Fuck the Pain Away», peale mida on ta mööda maailma tuuritanud ja nihutanud piire elektroonilise muusika ja punk-rocki vahel. Peaches ei nihuta piire mitte ainult muusikastiilide vahel, vaid seab kriitiliselt küsimuse alla stereotüüpsed kuvandid soorollidest ja seksuaalsusest ning võitleb enese väärtustamise eest. Tema performance’id on seksuaalselt laetud, äärmiselt visuaalsed ja jõulised vaatemängud. NU Performance Festivalil toimuva kontserdi keskmeks on üle kuue aasta ilmunud stuudioalbum «Rub» (2016).

Õhtu avaesinejaks on karismaatiline Black Cracker (New York/ Berliin). Ta on muusik, performance-kunstnik ja mainekas slam-poetry tegija, kelle viimaste koostööde hulka kuuluvad koostööd HAU teatriga Berliinis, Saksa ooperiga ja teiste mainekate muusikute ning etenduskunstnikega üle maailma. Eestisse tuleb ta oma varsti välja antava albumiga COME AS U R!, mis varieerub talle omase Industial R&B/OFF Popi vahel, kombineerides hip-hopi, souli ja jersey clubi elemente.

Õhtu lõpetab eesti päritolu Maria Minerva, kes elab ja tegutseb Los Angeleses. Minerva (kodanikunimega Maria Juur) on rahvusvaheliselt tunnustatud laulja, laulude kirjutaja ning keskkonnaaktivist. NU Perfromance Festivalil tuleb esitamisele «Beyond the velvet rope», sametine muusikaline avantüür, mis viib meid öösse.

NU Performance Festival 2016: CORPORATE OCCULT_lets talk about the body baby toimub 29. oktoobrist kuni 5. novembrini Kanuti Gildi SAALis ja Punases Majas.