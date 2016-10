Sürrealistliku foto näitus saab maagilise lõpu

Viimast nädalat lahtioleva näituse lõpuüritusel tutvustab Lefrancqi loomingut kunstiteadlane Liis Pählapuu, sürrealistlikku maailma aga Eesti üks kuulsamaid mustkunstnikke Charlekas.

Charlekas on Eesti mustkunstnik, kes tänu oma kirjule ja laiale arsenalile on inimesi üllatanud ja vaimustanud rohkem kui 1000 lava-show’ga. Oma etteastetes kasutab ta ümbritsevat keskkonda, illusionismi sajanditevanuseid printsiipe, kaasaegset psühholoogiat ning loomulikult pettust ja tähelepanu eemalejuhtimist. Charlekas on muuhulgas pärjatud ka 2009. aastal Eesti Mustkunstnike Liidu poolt parimaks lavamustkunstnikuks.

Marcel Lefranq (1916–1974) oli Belgia kunstnik, kes esmalt kogus tuntust kollaažikunstnikuna, kuid leidis peagi just fotograafias võimaluse kujutada tugevalt sümboolsete kujutiste kaudu oma unenäolist maailma. Ajastust tingituna peegelduvad tema loomingus selgelt ka tolleaegse ühiskonna hirmud ja eripärad.

Sürrealismile kohase üllatusi ja uskumatuid elamusi pakkuva finissage´i algus on kell 16.00. Osalemine muuseumipiletiga.