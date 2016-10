Valgevene suurima filmifestivali fookusmaa on Eesti

«Rahuajal on raske ette kujutada olukorda, mis viivad inimese pöördumatult tema keha ja hinge muserdavate tegudeni. Kas sõda on väärt ohvreid? Kuidas olla, kui seesama sõda pole sinu sõda? Vastuste otsingul kutsume vaatajat mõtlikule ja usalduslikule arupidamisele oma südametunnistusega,» kirjutab festival filmi tutvustuseks ja lisab, et seansile on oodata ka režissöör Elmo Nüganeni isiklikult.

«Eesti filmi uut klassikat» esindavad Minskis veel mängufilmid «Risttuules», «Seenelkäik», «Sügisball» ja «Mandariinid» ning dokumentaalfilmid «Arvo Pärt – isegi kui ma kõik kaotan», «Karmil pinnal» ja «Kristus elab Siberis».

«Need on linateosed, mida me peame uuemas eesti filmis kõige olulisemaks,» rõhutavad korraldajad. «Nende seas on esindatud Oscari-võiduajamisel osalejad, rahvusvaheliste festivalide võitjad, rahvuslike filmiauhindade laureaadid, noore põlvkonna kõige eredamad tööd, aga ka koostööfilmide parimad näited.»

Programmi üheks kõige tuntumaks filmiks nimetab festival mõistagi «Mandariine», tuues selle peamise tugevusena esile särava näitlejaansamblit eesotsas Lembit Ulfsakiga, kes on olevat mänginud legendaarseid rolle juba nõukogude aja filmides «Legend Ulenspiegelist», «Hüvasti, Mary Poppins» ja «31. osakonna hukk».

Festivali võistlusprogrammis, mis on spetsialiseerunud Ida-Euroopa filmidele, teeb tänavu kaasa veel Triin Ruumeti film «Päevad, mis ajasid segadusse». Žüriisse on aga kutsutud «Mandariinide» režissöör Zaza Urušadze.

Festival leiab aset 4.-11. novembrini.