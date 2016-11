Hingedeaeg: õige aeg tutvuda meie surmakultuuriga

Lisaks koostajatele saavad näitusel sõna erinevad inimesed – surmateema uurijad, muusika- ja putukaeksperdid, matusekorraldajad ning inimesed meie ümbert, kellega salvestatud intervjuud kirjeldavad erinevaid surmaga seotud mõtteid ja tundeid. Saab kuulata matusemuusikat, sooritada virtuaalset lahkamist digilaual, näha erinevaid surma ja leinaga seotud esemeid.

Näituse eesmärk on külastajate hariumine. Haritus on antud teema juures oluline, sest ainult teadmised võimaldavad vähendada hirmu ja ebameeldivaid kujutluspilte tundmatu olukorra ees.

Hingedepäeval, 2. novembril, arutlevad muuseumis Eesti matusekombestiku pikaaegne uurija ning etnoloog Marju Kõivupuu ja noorte surmakultuuri uurija Jaanika Hunt.

Milline on kaasaegne surmakultuur? Kuidas mõjutab globaliseerumine eestimaalaste matmistavasid? Kas mineviku matmiskombestik ja arusaamad surmast on jäädavalt kadunud? Milliste probleemidega põrkub tänasel usuleigel ja ususallival ajastul kokku matusekorraldaja? Millised mälestamisevormid on levinud noortekultuuris ja virtuaalses ilmas?

Loengu hind kolm eurot. Samal päeval muuseumipileti ostnule tasuta - saate kogeda nii näitust kui arutelu. Näitus on avatud 28.10.2016-31.08.2017