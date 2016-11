Muusika- ja tehnoloogiafestival Tartu muusikanädal tuleb taas

Lisaks ärifestivali sTARTUp DAY jätkupeona toimuvale kontsertõhtule Eesti Rahva Muuseumi endises hoones kuuleb linna kohvikutes ja start-up ettevõtete kontorites tasuta pop-up kontserte ja muusika- ning tehnoloogia teemalisi vestlusi.

Tartust on viimaste aastate jooksul kujunenud üks regiooni tihedaima asustusega start-up keskus ehk meie oma Silicon Valley. Ka Tartu muusikanädal aitab juba teist aastat järjest kõigil muusika ja nutikate algatuste huvilistel avastada uutmoodi, tempokat ja nutikatest ideedest pulbitsevat Tartut.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul inspireerib ülikoolilinna hea ja mitmekesine elukeskkond nii tartlasi kui ka üha enam Tartusse tulevaid noori spetsialiste. „Nutikas otsiv vaim tunneb end meie linnas hästi. Head mõtted saavad kiiresti ellu viidud, sest inimeste vaheline distants on pea olematu.“

Neljapäeval, 8. novembril kuuleb ülikoolilinna idufirmade kontorites muusika- ja tehnoloogia teemalisi avalikke vestlusi ning akustiliste ja eksperimentaalsete kooslustega pop-up kontserte.

Reedel, 9.novembril toimub vastavatud Eesti Rahva Muuseumis rahvusvaheline ärifestival sTARTUp Day 2016 alapealkirjaga „How to earn if there is nothing to burn?“. Rahvusvahelise esinejate nimistuga festivalil räägitakse esinejate kogemustele tuginedes ideede ellu viimisest ning ettevõtluse alustamisest. Kohalikest staaridest räägivad oma loo olümpiasangar Gerd Kanter ning muusik Sandra Vabarna. Rahvusvahelise mõõtme annavad teiste seas üheks maailma parimaks noorettevõtjaks peetav Jamie Dunn ning Youtube-sensatsioon Christian LeBlanc. Ärifestivalile on oodatud osalema kõik huvilised ettevõtjatest tudengite ja teadlasteni.

Samal õhtul toimub Eesti Rahva Muuseumi endises näitusemajas Kuperjanovi tänaval Tartu muusikanädala klubiõhtu, mis on ühtlasi sTARTUp DAY ärifestivali jätkupidu ning avalik hüvastijätt muuseumi vana majaga.

Välisesinejaist astuvad üles Soome-Tšaadi päritolu laulja-laulukirjutaja Suad ning Venemaa spirituaalse techno saadik Moa Pillar. Suad on seni tegutsenud muuhulgas Jaakko-Eino Kalevi taustalaulja ning lugude kaasautorina, tema soololooming on aga valminud koostöös kuulsa „kabaree-tekno“ artisti Jimi Tenoriga. Helidisainer Moa Pillari massiivsete bassiliinidega „taevalikku reivi“ sai Eesti publik esmakordselt kogeda sel kevadel, Tallinn Music Weeki elektroonilise muusika ööl Lennusadamas.

Eesti muusikat esindavad festivaliõhtul tundliku noir-räpi meister reket, Tartu ja Tallinna uulitsatel sirgunud jõuguräpi säravaim kamp Hanf Kung, käreda kitarriroki supergrupp Dead Furies ning hiljuti oma teise albumi "14" üllitanud noor ghostpopi artist Florian Wahl. Oma peagi ilmuva sooloalbumi kraami sisaldava dj-seti sooritab Paul Oja ning live-etteastete ette, vahele ja järele valivad plaate Kersten Kõrge ja Robert Kähr.

Eesti jõudsaimalt kasvava toote- ja tarkvaraarendaja Mooncascade kaasasutaja Priit Salumaa arvates peakski Tartu olema just selline nagu muusikanädala vältel. "Avatud inimesed, uksed ja hoovid, omavahel seotud teadus, tehnoloogia, muusika ja kunst. Tartu muusikanädal pani möödunud aastal mõned nendest olulistest asjadest kokku ning näitas, milline see linn olema peaks. Sellise sünergia ning tugeva kogukonnaga on võimalik suuri asju ära teha."