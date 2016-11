Kammerkoor Head Ööd, Vend hingedeaja kontserdil kõlab uudisteos

Kammerkoor Head Ööd, Vend ootab kõiki koorimuusika sõpru koori traditsioonilistele hingedeaja kontsertidele, mis toimuvad 5. novembril Tallinnas Oleviste kirikus ning 6. novembril Rapla kirikus. Mõlemal päeval on kontserdi algus kell 18.

Kontsertidel kõlab spetsiaalselt nendeks kontsertideks kirjutatud Evelin Seppari teos „Time and the Bell“. Samuti tulevad esitusele Johannes Brahmsi ning Herbert Howellsi teosed.

Koori dirigeerib noor hollandi dirigent Lodewijk van der Ree, kes on õppinud Amsterdami konservatooriumis koorijuhtimist ning jätkab praegu oma õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Hirvo Surva juhendamisel.

„Selle kontserdi kavaga tahan vaadelda elu ja surma, leina ja leppimise ning ajutise ja igavese erinevaid külgi,“ kirjeldab dirigent van der Ree kontsertide kava koostamist. „Brahmsi motett on kui sügavalt kannatava inimese vaatepunkt, kes lõpuks suudab rahu leida. Howellsi reekviem näitab meile aga surma teist külge – nende poolt vaadatuna, kes on lähedase kaotanud.“

Esmaettekandele tulevat Evelin Seppari teost kirjeldab dirigent kui mõtisklust igaviku üle. „Teose tekst on pärit poeet Thomas S. Elioti sulest, kelle sõnul sisalduvad mineku, oleviku ja tuleviku ajad kõik teineteises ning on alati „pöörleva maailma liikumatus punktis“ korraga olemas. See teos on omakorda meie kontserti keseks, kui meie oma liikumatu punkt.“

Lodewijk van der Ree kohtus kammerkoori peadirigendi Pärt Uusbergiga neli aastat tagasi. Sel sügisel täiendab Uusberg end Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias koorijuhtimise erialal ning kutsus van der Reed koori hingedeaja kontserte dirigeerima. „See on suurepärane võimalus nii mulle ja loodan, et ka koorile ning olete kõik kontsertidele vägagi teretulnud,“ sõnas van der Ree.

Kammerkoor Head Ööd, Vend nimetati 2013. aastal Eesti Kooriühingu poolt aasta kooriks ning samuti valiti aasta kooriplaadiks koori värskeim heliplaat „Õhtul“. Kammerkoor Head Ööd, Vend on leidnud koorimaastikul tunnustust omanäolise kõla eest. Koori peadirigendiks on Pärt Uusberg.