Uunikumbusside näitusel näeb tõelisi iludusi

„Näituse giidideks kaasasime bussijuhid kui mõtlesime, millist näitust ise tahaksime külastada,“ selgitas eripärast giidide valikut näituse ja Eesti Bussiajaloo Seltsi eestvedaja Tõnu Piibur. „Mõnus ajaviide kogu perele, kus kõik küsimused saavad vastuse ja boonusena räägitaks muhedaid lugusid bussijuhitööga paratamatult kaasaskäivatest lõbusatest seikadest.“

Setra S6 1962 / Eesti Bussiajaloo Selts

Setra S6 1962 / Eesti Bussiajaloo Selts

Elav huvi näituse vastu on juba kasvatanud näitust läbiviiva meeskonna suurust ja võrreldes esialgselt planeerituga on näitust tutvustavate bussientusiastide arv kahekordistunud. Piiburi sõnul on astub näitusel giidina ülesse näiteks legendaarne bussijuht Heino Eek, kes on läbinud vähemalt neli miljonit kilomeetrit. Näitusele saabumisest on juba teatanud ka külalised Soomest, Rootsist, Lätist, Venemaalt, Hispaaniast, kelle huvi on ajalooliste busside tipptasemel ja ajastutruult uuendamise ehitusvõtted.

Sellel neljapäeval avatava näituse kõige silmapaistvamad eksponaadid on värskelt täieliku uuenduskuuri läbinud 1938. aasta Volvo B-14 ja Nõukogude Liidu esimene luksusreisibuss ZIS-127, mis on teadaolevalt ainukesed säilinud eksemplarid kogu maailmas.

ZIS 127 1956 / Eesti Bussiajaloo Selts

ZIS 127 1956 / Eesti Bussiajaloo Selts

Isadepäevaeelsel nädalavahetusel toimuvale näitusele soovitame tulla kogu perega. Läbi nädalavahetuse tutvustavad busse endised ja tänased bussijuhid, mis pakub nostalgiaannuse vanematele külastajale ja elamuse noorematele.

Haruldaste reisibusside näitus avatakse neljapäeval 3. novembril kell 11.00 ja jääb avatuks kuni 6. novembri kella 19.00-ni. Näitus on kõigile huvilistele tasuta.

Uunikumbusside näitusel esitletakse: Volvo B14 Autokori 1938, ZIS 127 1956, TA 6-1 1957, Setra S6 1962, Volvo B63508 SKV Katrineholm 1962, Ikarus 55-52 1968, Scania Repstad 1969, Ikarus 55-14 Lux 1972, Setra S80 1972, Setra S80 1976, Ikarus 255 1979, Mercedes-Benz O303/15RHD 1984, RAF 2203 "Latvia" 1986 ja Volvo B12 Carrus Star 602 1994.

Volvo B14 Autokori 1938 / Eesti Bussiajaloo Selts